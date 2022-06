Era Ricardone en marcha

sábado 04 de junio de 2022 | 6:05hs.

Crucero vive momentos turbulentos después del cambio de entrenador en poco más de dos días. La dirigencia se movió rápido ante la salida de Pico Salinas y concretó el arribo de Rolando Ricardone, toda una sorpresa por tratarse de un DT con experiencia nula en torneos de ascenso.



Lo cierto es que la página deberá darse vuelta rápidamente porque esta misma tarde el equipo tiene un nuevo desafío fijado en el torneo Federal A. Desde las 15.30 el Colectivero recibirá a Gimnasia y Tiro de Salta con la meta de ganar para llegar a la cima de la zona norte, al menos hasta que se complete la 12ª fecha durante el fin de semana.



No será tarea sencilla porque al equipo les resulta esquivo los triunfos desde hace cuatro fechas a pesar del buen andar numérico que lo mantiene en el quinto escalón de la tabla. Ganar hoy, entonces, es más que necesario.



Con 41 años, Ricardone hará su estreno oficial en el banquillo junto a su ayudante de campo Gonzalo Dechat.



Será el reencuentro del chaqueño con la gente del club después de su partida como jugador y habiendo cosechado ascensos importantes en la historia de la institución.



“Estoy agradecido que hayan confiado en mí. Vi un muy buen plantel, tuvimos prácticas y eso me deja tranquilo”, remarcó el Gordo.



“Crucero tiene un plantel bárbaro de grandes jugadores. El equipo viene haciendo una campaña buena pero seguramente tendrá mi sello en cuanto a la entrega, al corazón y defender la camiseta”, avisó.



“Acá de local no queda otra que sumar de a tres. Tengo un equipo en mente pero quería probar variantes que me den más certezas que dudas y así poder elegir a los mejores”, agregó.



Así las cosas, el once titular no sufrirá mayores modificaciones respecto al que viene de igualar en Sunchales con Guillermo Bachke en el arco; Alejandro Pérez, Lautaro Brienzo, Daniel Abello y Gonzalo Melgarejo en defensa; Alex Garay y Thobías Arévalo como motor de juego y Ernesto Álvarez liderando la ofensiva.



Nicolás Inostroza, en tanto, sigue siendo baja por lesión.



En la vereda de enfrente, Gimnasia (S) está en zona verde, pero llega al compromiso tras sufrir una dura derrota en Salta y está necesitado de puntos. Para esta ocasión, el DT Arnaldo Sialle decidió ratificar los mismos hombres que vienen de caer con Sportivo Las Parejas.



Fabricio Llobet, de Córdoba, será el árbitro de este partido.

