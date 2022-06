Sacar conejos de la galera

sábado 04 de junio de 2022 | 6:00hs.

En la economía pasa lo mismo que la falacia del chupao: el organismo del borracho se hace tan dependiente del alcohol que éste nunca le alcanza hasta que termina afectando toda su salud. Ya lo dice el adagio: “Nadie puede saber con la sed que bebe el otro”.



Los políticos deben corregir los índices negativos que perjudican la salud de las personas, como la pobreza, la marginación, el analfabetismo. Los ciudadanos están obligados a peticionar que se cumpla con las promesas de campaña y con lo que está estipulado en la Carta Magna, pero hay algo que está fuera de la capacidad de los funcionarios… la sensación de insatisfacción que tienen las personas, esta energía negativa que es tan fácil de contagiar como el bostezo, y que es canalizada como bala cuando se quiere atacar algún chivo expiatorio, sin analizar cuales son las causas de los errores.



Quien no se indigna de las cosas que están mal o es un cínico o es un ser carente de razón, pero cuando los análisis sobre las raíces de los problemas no se discuten, así como cuando se quiere curar un diente sin quitar la raíz infectada, entonces se aprovecha ese malestar mediáticamente para imponer ciertos candidatos que parecieran poder resolver esos problemas.



Hoy se sabe a ciencia cierta que sin las medidas adecuadas no se puede tener resultados favorables; un albañil sabe que para preparar un balde de cemento se necesitan tres cucharadas de arena y una de cemento, si pones sólo cal, aquella mezcla nunca quedará fuerte. Sin embargo, hay candidatos que proponen construir con cal argumentando que con un buen revoque nadie notará la diferencia; hasta que viene un temporal y hace que la estructura se venga abajo, como cuando se quitó el Ministerio de Salud.



Es un acto de abuso intelectual engañar a la gente con teorías estrafalarias, que actuadas con convencimiento parecieran ser la solución. En política, cuando se quiere hacer magia sacando un conejo de la galera, sólo es un acto de entretenimiento, pero no es la forma de multiplicar los panes. Si quieren que en un cumpleaños la torta alcance para todos, hay que repartirla justamente y no entretener a la gente con una piñata de caramelos.

Pablo Martín Gallero Puerto Rico