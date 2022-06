Periodismo en Misiones hace 80 años

sábado 04 de junio de 2022 | 6:00hs.

Justo es recordar el 7 de junio el Día del Periodista, instituido el 25 de mayo de 1938 por el Primer Congreso de Periodistas que se llevó a cabo en Córdoba, en el cual se resolvió esta fecha como el Día del Periodista, en celebración de la aparición en ese día, pero de 1810, del periódico La Gazeta de Buenos Ayres, dispuesto por la Primera Junta de Gobierno, en decreto emitido el 2 de junio, en el cual se expresaba: “El pueblo tiene derecho a saber la conducta de sus representantes”, disponiendo asimismo que, tanto las noticias como las colaboraciones debían ser enviadas a Manuel Alberti, Vocal de la Junta, encomendando la dirección a Mariano Moreno.



De allí en más, el periodismo se constituyó en la fuente del control ciudadano de los actos de gobierno y de información de todo acontecimiento de interés. Al respecto, sentenció Bartolomé Mitre: “No hay pueblo nuevo que no haya tenido por precursor y por guía a un periodista”.



En el transcurso del mes de mayo del año 1942, a iniciativa de Mariano Díaz, director-propietario del diario La Tarde de Posadas, fueron invitados los directores y periodistas con actuación en el Territorio de Misiones, a participar de una reunión con la finalidad de constituir el Círculo de Periodistas de Misiones, a realizarse en la sede del órgano convocante, a las 11 horas del día 31 de Mayo. En la fecha se hicieron presentes Ana Ibáñez viuda de Rubianes por el diario La Opinión; Leopoldo Alonso por el diario El Territorio; Valentín Vergara por Aspiración, Manuel Antonio Ramírez por El Imparcial; Mario O. Herrera por Nueva Época; G. Esquivel, por Por Familia; Miguel Angel Romero Perié por El Interior; Lloyd O.R. Wickström por El Vocero Regional, Santos e Ireneo Moreira por Oberá, José C. Skanata, por Crónica y corresponsal de United Press, Juan G. Perret corresponsal de Corporación Argentina de Informaciones, y presente el anfitrión Mariano Díaz.



En oportunidad de la reunión, Mariano Díaz informó a los presentes del motivo de la misma, quienes eligieron a Mariano Díaz para presidir las deliberaciones y a Manuel Antonio Ramírez como secretario. Luego de escucharse las opiniones de los presentes se resolvió dejar constituido el Círculo de Periodistas de Misiones, el que tendría su sede provisoria en la dirección del diario La Tarde y se designó a la comisión que tendría por misión la redacción del estatuto, integrada por Mariano Díaz, Valentín Vergara, Leopoldo Alonso G. Esquivel y Mario Olmo Herrera. En tal oportunidad hicieron uso de la palabra Lloyd Oscar Ramón Wickström, Irineo Moreira, Ana Ibáñez viuda de Rubianes, Mario O. Herrera y Leopoldo Alonso. Asimismo, se acordó que el 7 de junio, en celebración del Día del Periodista, se realizaría una cena, encomendándose la organización a Vergara y Perret. Al concluir con el acto fundacional del Círculo de Periodistas, los asistentes se trasladaron a la confitería Tokio, dónde se sirvió un vermouth.



En octubre de 1942 se aprobaron los estatutos, que disponen finalidad y objeto en su artículo 1º: “El Círculo de Periodistas de Misiones es una institución independiente de partidismos políticos, creencias religiosas o tendencias filosóficas, diferencia de razas y nacionalidades y es creada para propender al mejoramiento gremial en todos los aspectos profesionales del periodismo, con arreglo a las particularidades existentes en este territorio, adoptando para la realización a tales fines los métodos lícitos que aconsejen las circunstancias”. En su articulo 2º, entre otros objetos dice: “a)Afirmar y defender el amplio concepto de la libertad de prensa y dentro de los preceptos de la Constitución Nacional Argentina”.



La cuota social fue establecida en 2 pesos moneda nacional, según recibo de pago extendido el 30 de septiembre de 1942 a nombre de Lloyd O.R. Wickström, que obra en poder del que suscribe. A ese año, contaba con 22 asociados, y para el período 1943/1944, siendo presidente Humberto Telésforo Pérez, se habían sumado Juan A. Aquino, Arcadio Chamorro, Adhemar Galli, Nelson Guimaraez, Manuel Golpe y Cora, Aníbal F. Lesner, Antonio Monzón, José Raúl Ordena, Pedro Rebollo, Manuel Rivero y Hornos, M.E. Tavárez Castillo, Axel Tullberg y Angel A. Vignolles.



Al cumplir el año de labor, para celebrar este evento y el Día del Periodista, fue organizado un cocktail en la confitería La Palma y una cena en el restaurante Cervantes, el 6 de junio, siendo el costo de la tarjeta para tales festejos de 5 pesos.



De lo relatado a la fecha han transcurrido 80 años, teniendo lo escrito por finalidad recordar en el presente a quiénes hace ocho décadas abrazaron tan noble y necesaria profesión, rescatando estos pensamientos: “No escribas como periodista lo que no puedas sostener como hombre”(Francisco Zarco), y “La prensa es la artillería de la libertad” (Hans Christian Andersen).

Lloyd Jorge Wickström Miembro Junta de Estudios Históricos de Misiones