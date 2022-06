Energía de Misiones se hizo cargo de las cajas de la Celo

sábado 04 de junio de 2022 | 6:06hs.

Energía de Misiones (ex Emsa) se hizo cargo desde ayer de administrar todos los fondos que ingresan a la Cooperativa Eléctrica Limitada de Oberá (Celo). Para ello, dispuso el nombramiento de diez recaudadores interventores para hacerse cargo de las cajas de la Celo.



Se conoció que directivos de la Celo mostraron resistencia para cumplir la orden judicial, a pesar de lo cual operarios de Energía de Misiones se instalaron en todas las bocas de cobro de la entidad eléctrica emplazada en Oberá.



Ello se concretó como forma de asegurarse los pagos de deudas que viene acumulando la Celo a favor la empresa Energía de Misiones.



Se estima que la deuda asciende a más de mil millones de pesos y según trascendió, la cooperativa de Oberá no estaba abonando compromisos desde diciembre.



La administración conducida por Pedro Helge Andersson viene sobrellevando una compleja situación.



El año pasado Energía de Misiones procedió a cortar la luz a la localidad durante algunas horas en días consecutivos, a fin de presionar a la cooperativa a pagar la deuda.



En ese momento, la Celo llegó a un principio de acuerdo, aunque seguían cuestionando los altos intereses que les aplicaban.



Con orden judicial

De esta manera, mediante orden judicial, se convirtió desde ayer la ex Emsa en el ente recaudador de todos los pagos de servicios que puedan hacer los socios, tanto por el consumo de energía eléctrica y agua como por pago por desagües cloacales, servicios de telecomunicaciones y compras de gas envasado.



Por estos servicios se estima que la Celo en promedio tiene una facturación mensual cercano a los 100 millones de pesos, habían indicado desde Energía de Misiones.



De esta manera, todas las bocas de pagos de la Celo, quedan a cargo de contadores y administrativos de la prestataria de servicio eléctrico de la provincia, en un hecho sin antecedentes.



Es decir, Energía de Misiones desde ayer se hizo cargo de la caja de cobro Axion, ubicada en Sarmiento y Tierra del Fuego; Zoom Producciones, en Corrientes y Rivadavia; y Gauze Supermercados, emplazado en Alem 967.



Desde Acción Cooperativa

Estas acciones se concretaron a media tarde de ayer y en forma previa, la ministra de Acción Cooperativa, Mutual, Comercio e Integración de la provincia, Liliana Rodríguez, fue quien firmó la Resolución 157, designando a la contadora Midori Kairiyama como Fiscalizadora Administrativa y Financiera. Ello a fines de fiscalizar las cajas recaudadoras que se encontraban en la sede de Celo.



Esa tarea se realizó por parte de la citada contadora desde las 12.30 de ayer. Luego se procedieron a concretar otras acciones a fin de establecer la verdadera situación económica y financiera en la que se encuentra la cooperativa eléctrica de Oberá.



Tras el embargo

Como se recordará, el viernes 27 de mayo se había conocido el millonario embargo que se dispuso a la Celo por deudas que mantiene con la empresa provincial.



En ese momento se hizo efectivo el embargo por casi 200 millones de pesos a través del Banco Nación.



El embargo preventivo se tramitó ante el Juzgado de Primera instancia en lo Civil y Comercial Nº 1 de la primera circunscripción judicial de Posadas, a cargo de la jueza Gabriela Canales.



Desde entonces quedaron bloqueadas las cuentas que la Celo tenía operando en los bancos Macro y Nación.



Tal como informó este matutino el jueves, también se había contemplado el embargo contra los bienes de la Comisión Directiva de la Celo.



De lo que pudo saber este matutino, Energía de Misiones “está habilitado por la Justicia” para embargar los bienes de la comisión directiva, si así lo deciden hacer. Por lo tanto, estará en los directivos de la empresa disponer el embargo.