Shakira y Piqué en crisis por una supuesta infidelidad de él

sábado 04 de junio de 2022 | 6:00hs.

Por completarte me rompí en pedazos, me lo advirtieron, pero no hice caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso, fue la gota que rebalsó el vaso. No me digas que lo sientes, eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes. Te felicito, qué bien actúas.



La letra de Te felicito, el tema que Shakira lanzó en abril junto a Rauw Alejandro hoy cobra otro sentido. Fuertes rumores indican que la cantante colombiana y Gerard Piqué, el futbolista español con quien está en pareja desde hace once años, atraviesan una fuerte crisis por una supuesta infidelidad de él.



La artista siempre suele utilizar el recurso de expresarse a través de sus canciones. Por caso, cuando se conocieron en 2011 le dedicó el tema Me enamoré, en el que habla de las facciones del deportista y hasta se refiere a la diferencia de edad entre ellos: Shakira es diez años mayor que él. Un dato curioso es que ambos cumplen el mismo día, 2 de febrero, uno en 1987 y la otra en 1977. Y ambos supieron sacarle rédito a aquella coincidencia: ella suele hacer el número con sus manos en cada videoclip y él los aplica en los festejos de sus goles.



Padres de Milan (nueve) y Sasha (siete), Shakira y Gerard Piqué siempre se caracterizaron por mantener su relación bajo perfil. Es por eso que tampoco decidieron expresarse al respecto, en medio de las versiones de infidelidad.



Luego de varias especulaciones al respecto, según informa Cuore, el periodista Emilio Pérez de Rozas brindó información exclusiva de la mujer con la que el futbolista del Barcelona habría engañado a su esposa. En detalle, Pérez de Rozas dijo que se trata de “una joven rubia de unos 20 años” que “está estudiando y trabaja como azafata de eventos”. De momento, ese y que los encuentros habrían sido en más de una ocasión son los únicos datos que hay al respecto.