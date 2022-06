Empatía y gestión, claves para la labor del trabajador de Recursos Humanos

viernes 03 de junio de 2022 | 16:39hs.

A lo largo de los años comenzó a tener relevancia el cuidado del ambiente laboral. Los trabajadores desmotivados son una señal de advertencia para los líderes. Los supervisores, los líderes y ejecutivos se han enfrentado a una curva de aprendizaje muy pronunciada en los últimos tiempos debido al surgimiento de nuevas formas de trabajar y el aumento de las expectativas para su rendimiento, potenciados por la inclusión de la tecnología en el trabajo. Justamente, de todo el funcionamiento de la empresa en relación a su personal se ocupa el profesional de Recursos Humanos, que debe estar atento a los objetivos de la empresa y a las necesidades de los empleados.

“El profesional de recursos humanos tiene el desafío de idear o de ejecutar una estrategia de la gestión de las personas dentro de las organizaciones, ya sea una empresa o un negocio, todos tienen una estrategia y eso incluye un montón de aristas, la administrativa es sólo la más conocida. La parte más linda de esta profesión es poder dar oportunidades de trabajo a las personas y acompañarlos en su desarrollo, ver la necesidad de cada organización y en función de eso salir a buscarla en el mercado laboral. Obviamente eso se hace en conjunto con los jefes, nosotros acompañamos a gestionar sus equipos, también el clima laboral, porque por ejemplo es muy importante cómo se trate al empleado, el sentido de pertenencia, el nivel de satisfacción que la gente encuentra en el trabajo, entre otras cosas”, explicó la presidente de la Asociación de Recursos Humanos de Misiones, licenciada Emilce Errubidarte.



Pasos a futuro

La Asociación Misionera de Recursos Humanos nació hace apenas tres años y creció y atravesó con éxito a la pandemia de Covid-19; el trabajo en equipo va mostrando frutos y uniendo a más colegas de toda la provincia. En este sentido, Errubidarte contó cuáles son los objetivos principales que tienen como grupo de trabajo.

“A fin del año pasado hicimos nuestro lanzamiento oficial y nos reunimos porque sentimos que tenemos un rol activo en la sociedad y este era un tema pendiente. Es sumamente importante el intercambio profesional y queremos seguir generando esta red, que siga creciendo con más profesionales y trabajadores también, porque sabemos que hay personal idóneo que tal vez no tuvo la oportunidad de formarse, pero con la experiencia a lo largo de los años ha logrado desarrollar un buen trabajo en recursos humanos, siendo eficientes, nuestra asociación no quiere ser exclusiva, sino más bien quiere incluir”.

Por otro lado, desde la asociación también buscan articularse con otras cámaras, asociaciones de profesionales tanto del ámbito público como el privado para llevar adelante distintas acciones que potencien el valor de recursos humanos en las organizaciones. Una de las actividades próximas que vienen organizando desde comienzo de año es el Primer Congreso Misionero de Recursos Humanos que se va a desarrollar el 5 de agosto en el Parque del Conocimiento, con oradores que vienen desde Buenos Aires y otras provincias.

Desde la asociación afirmaron que en Misiones se está transitando una etapa donde se da más valor a los profesionales de recursos humanos y se entendió que no sólo las empresas grandes pueden tener Recursos Humanos sino que está claro que este profesional puede intervenir en empresas de diversas características y tamaños.

“Una característica común de quienes estamos trabajando en recursos humanos es la empatía y un fuerte compromiso con el crecimiento y desarrollo de todos los trabajadores. Acompañamos desde la estrategia de gestión de las personas a que cada empresa u organización alcance sus objetivos”, dijo la presidente haciendo referencia a la vocación de servicio de los trabajadores del rubro. Además saludó a todos los colegas que hoy celebran su día. z