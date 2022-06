Regresa el fútbol argentino

viernes 03 de junio de 2022 | 11:45hs.

La Liga Profesional 2022 comienza este viernes con el cruce entre Barracas Central y Central Córdoba, desde las 20, en la cancha de Huracán. Después llegará el turno para los clásicos de la fecha 1: San Lorenzo, con el debut de Rubén Darío Insúa, vs. Independiente, el sábado 4 a partir de las 14, y Estudiantes vs. Gimnasia, el domingo 5 a las 17.

El mismo día, Boca, el campeón defensor, recibirá a Arsenal desde las 19.30, mientras que River visitará a Defensa y Justicia a las 21.30.

La Liga Profesional 2022 enfrentará a los 28 equipos todos contra todos en 27 fechas para saber quién es el nuevo campeón del fútbol argentino, con el condimento especial de la vuelta de los descensos.

Cuándo empieza, cuándo termina y el calendario de la Liga Argentina 2022

Inicio de la LPF 2022: viernes 3 de junio

Final de la LPF 2022: domingo 23 de octubre (a confirmar)

Así como en el 2021, este año comenzó con la Copa de la Liga y luego vendrá la Liga Profesional de Fútbol 2022, que tendrá la particularidad de compartir el segundo semestre con el Mundial de Qatar 2022. Es por eso que, si se compara con el torneo del año pasado que ganó River, comenzará antes de tiempo.

Como la Copa del Mundo iniciará el 21 de noviembre y finalizará el 18 de diciembre, se decidió que la Liga Argentina 2022 culmine un mes antes. Habrá fechas entre semana, ya que los fines de semana entre el 5 de junio y 23 de octubre no llegan a cubrir el total de las 27 jornadas.

Así se juega la fecha 1 de la Liga Profesional 2022

Viernes 3 de junio

A las 19 Barracas Central vs. Central Córdoba

Sábado 4 de junio

A las 14 San Lorenzo vs. Independiente

A las 14 Atlético Tucumán vs. Colón

A las 16.30 Banfield vs. Newell's

A las 19 Platense vs. Godoy Cruz

A las 19 Patronato vs. Vélez

A las 21.30 Racing vs. Huracán

Domingo 5 de junio

A las 13 Talleres vs. Sarmiento

A las 13 Unión vs. Tigre

A las 17 Estudiantes vs. Gimnasia

A las 19.30 Boca vs. Arsenal

A las 21.30 Defensa y Justicia vs. River

Lunes 6 de junio

A las 19 Rosario Central vs. Lanús

A las 21.30 Argentinos Juniors vs. Aldosivi



Los clásicos que se jugarán en la Liga Profesional 2022

Fecha 1: Estudiantes- Gimnasia y San Lorenzo-Independiente

Fecha 2: Colón-Unión

Fecha 7: San Lorenzo-Boca y Racing-Independiente

Fecha 9: Rosario Central-Newell’s

Fecha 10 : Tigre-Platense

Fecha 11: Defensa y Justicia-Arsenal

Fecha 12: Independiente-River

Fecha 13: Racing-Boca

Fecha 15: Racing-San Lorenzo

Fecha 16: Argentinos-Platense

Fecha 18: Boca-River

Fecha 20: Banfield-Lanús y San Lorenzo-River

Fecha 22: San Lorenzo-Huracán

Fecha 27: Racing-River y Boca-Independiente

El fixture de la Liga Profesional 2022: otros detalles a tener en cuenta

Probable Partido Desempate (en caso de igualdad de puntos en el Torneo Binance 2022): miércoles 26/10/2022.

Probable Desempate del segundo puesto (si fuera necesario en el caso de que Boca ganase el Torneo Binance 2022; entonces el segundo finalista del Trofeo de Campeones surgirá de un encuentro entre Tigre, -segundo de la Copa Binance 2022- y el segundo del campeonato que comenzará próximamente): miércoles 02/11/2022.

Trofeo de Campeones: 06/11/2022, en estadio a designar.



Así se definirán los descensos en la Liga Argentina 2022

Los dos equipos que queden últimos en la tabla de promedios, perderán la categoría y jugarán en la Primera Nacional. Hoy en día, aquellos clubes que se encuentran en el fondo son Godoy Cruz y Patronato. De abajo para arriba, los siguen Platense, Atlético Tucumán y Sarmiento, entre otros.

Los equipos que bajarán a la Primera Nacional se definirán mediante los resultados de la Superliga 2019/20 -y de la única fecha que llegó a disputarse de la Copa de la Superliga 2020-, de la Copa de la Liga 2021, de la Liga Profesional 2021 y de los torneos de la temporada 2022. Mientras que desde la segunda categoría ascenderá el campeón y el ganador del Reducido.

El premio que se llevará el campeón de la Liga Profesional 2022

La Asociación del Fútbol Argentino premiará con una suma de 500.000 dólares al conjunto que gane el Torneo Binance 2022, así como también premió a Boca con la misma suma por haber logrado la Copa Binance 2022. Este dinero fue cedido por la CONMEBOL a todas las federaciones del continente, con la finalidad de premiar a sus campeones.