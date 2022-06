Piden ayuda para una familia que vive en carpa

viernes 03 de junio de 2022 | 6:04hs.

“Por el momento sobrevivimos así, como podemos, algo mejor no puedo ofrecerle a mis hijos y estas noches de tanto frío nos acurrucamos entre todos para poder soportar. Con la lluvia de estos días estuvo peor porque nos llegaron a doler los huesos”. El crudo testimonio le pertenece a Doris Carvallo (25), embarazada de cuatro meses y quien desde hace una semana vive junto a sus tres hijos -de 6, 5 y 3 años- en una improvisada carpa hecha con pedazos de lona en las afueras de Campo Ramón, a 10 kilómetros de Oberá.

Su esposo es tarefero y hace changas, contó. Es por eso que con lo poco que recauda en el día a día prioriza la alimentación, que es escasa y en ese contexto una casa, aunque sea de madera, termina siendo un deseo imposible.

“Vivíamos en la casa de mi suegra pero ella se acompañó y nos sacó a la calle”, lamentó la joven madre mientras a su lado, las tres criaturas, con ojotas trataban de hacerle frente al frío de ayer. “No sabíamos qué hacer, las pocas cosas que teníamos le entregamos a una persona como pago de este espacio y nos instalamos como pudimos. Hace una semana que estamos bajo esta carpa”, explicó.

En esa línea Doris, como si fuese necesario, dijo: “Estamos pasando muy mal, los chicos están enfermos, no paran de toser, los abrigos son escasos y la nena más grande no pudo ir más a la escuela. Me entristece, toqué puertas en el municipio, pedí una mano pero no llega”.

La prioridad para la familia es una casa, con suma urgencia, y después todo lo demás: camas y colchones, frazadas y ropas y alimentos. Tampoco tienen cocina (usan un tizón al costado de la carpa) ni elementos de higiene.

Cuando El Territorio estuvo ayer en el lugar llegaron integrantes de Cáritas de Oberá con intenciones de gestionar algún tipo de ayuda. Yendo desde Oberá hacia Campo Ramón -por ruta provincial 103- al cruzar el puente del arroyo Ramón está el camping Viejo Puente. Después, sobre mano izquierda hay un ingreso terrado al que se debe acceder y transitar alrededor de 200 metros hasta llegar a la carpa donde viven.