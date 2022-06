Informalidad laboral y violencia económica

viernes 03 de junio de 2022 | 6:04hs.

Para la abogada Jéssica Benítez una de las mayores complicaciones que ocurre en Misiones es la informalidad laboral, por lo que cuesta perseguir judicialmente al deudor para que se ponga al día con su responsabilidad.

Consultada sobre si los progenitores van a un pleito judicial o acuerdan vía mediación, comentó que se ven ambas situaciones.

“Como soy mediadora siempre busco mediar porque un juicio es caro y llegar a un acuerdo tiene sus beneficios, es un proceso corto y que no se torna oneroso en el tiempo. Por eso siempre es bueno tratar de llegar a un acuerdo entre las partes”, indicó.

Además lamentó la existencia de tantos deudores y de situaciones a las que calificó como de violencia económica hacia la madre del niño.

“Hay muchos padres que quieren que por la plata que se le pasa a la madre ella brinde un recibo sobre en qué se gastó y eso no se puede hacer. Y hay muchos padres con los que no llegamos a un acuerdo y es principalmente con quienes tienen un empleo informal porque, derivado de eso no cuentan con un ingreso fijo mensual y con esa excusa dicen que a veces tienen y a veces no”, precisó pero aclaró que ese no es un argumento para no pagar la cuota.

“Tuvimos audiencias donde los padres manifestaron no tener ingresos fijos y el juez le dice que esa no es una excusa, tienen que arbitrar los medios para poder conseguir un empleo y asegurar la cuota alimentaria mensual de sus hijos”, detalló.

“Por eso es importante que los organismos implementen este registro a la hora de emitir créditos, licencias de conducir, o cualquier empleador a la hora de tomar a una persona que chequee el registro que es público y está online. Porque sería interesante que todos se hagan eco para que cada padre cumpla con su cuota alimentaria”, cerró.





Va en aumento el número de los deudores alimentarios en la provincia