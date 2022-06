Recomiendan el uso de un termotanque por sobre las duchas eléctricas

jueves 02 de junio de 2022 | 15:16hs.

Con la llegada del frío comenzaron a utilizarse de manera continua los artefactos para aplacar las bajas temperaturas. Las duchas eléctricas, termotanques y calefones están a la orden del día para el aseo, mientras que los caloventores, las estufas y los aires acondicionados son los más utilizados para climatizar un ambiente.

En ese sentido, Diego Fontana presidente del Colegio de Higiene y Seguridad laboral de Misiones, explicó los pro y contra de cada uno de los artefactos, haciendo hincapié en las duchas eléctricas las cuales no están homologadas por ningún ente.

“Las duchas eléctricas no tienen una legislación que diga cuales se pueden usar y cuáles no, y nosotros como buenos usuarios que somos vamos a elegir siempre lo que no esté homologado y nos da nuestra economía, lo más rápido y eficiente que se puede hacer para tener agua caliente de un día para el otro”, manifestó Fontana.

En ese sentido, al no estar homologadas las duchas eléctricas y por una cuestión seguridad, desde la Asociación Electrotecnia de la Argentina (AEA), recomiendan el uso del termotanque o calefones eléctricos.

“La AEA no tiene recomendaciones, ni prohibiciones para el uso correcto de las duchas. Es por ello que recomiendan la utilización de termotanques y hacen hincapié en la instalación eléctrica para el buen funcionamiento”, indicó y añadió “fíjate que el auge es la ducha eléctrica y nadie se percata que hay una hidrolavadora, un triple o una computadora que le falta la puesta a tierra y eso tiene tanto peligro como la ducha eléctrica. Por eso se hace hincapié en la correcta instalación”.

A la hora de hablar de consumo, dieron a conocer que la ducha eléctrica consume mucho más energía que eléctrica comparado a un termotanque o calefón. “La resistencia eléctrica es mayor a comparación con los demás artefactos, siempre hablando de la misma cantidad de agua y de personas que la utilizan, el termotanque o el calefón gasta mucho menos”, explicó

Por otra lado, a la hora de climatizar ambientes, Fontana dio a conocer que lo recomendable es la utilización de un caloventor por sobre una estufa o el aire acondicionado, siempre hablando de seguridad y costo.

“Siempre hablando de una habitación bajo las mismas condiciones del medio ambiente, un caloventor daría entre 1.800 2.000 vatios, lo que equivaldría en una hora más o menos dos kilovatios, ahora la estufa cuarzo la común la dos velas en 1,20 de consumo en una hora de uso y el aire acondicionado ya depende mucho más de la temperatura que vos quieras, no es lo mismo a 24 grados que a 20 grados, a 20 grados aproximadamente se usa 1.5 watts por hora; si levantas a 24 o más, ya hablamos de 1,30 kW por hora”, indicó.

Asimismo dijo “por economía el caloventor es la mejor opción y lo más seguro comparado a una estufa a cuarzo”, además a futuro el mantenimiento de esos equipos es más conveniente, “estamos hablando de dos o tres años de uso”. En cuanto a la seguridad dijo que “los chicos no tienen acceso, no pueden meter el dedito ahí adentro por ejemplo como si lo pueden hacer en una estufa de cuarzo”.

Para finalizar, explicó que cualquier tipo de artefacto necesita tener algún tipo de ingreso de aire para no tener compilaciones en la salud.

“La gente está muy acostumbrada a cerrar todo y estos equipos son perjudiciales para la salud. A la hora de utilizar cualquier tipo de elemento para climatizar un ambiente se debe dejar algo abierto para tener al menos un poco de ventilación, porque el monóxido de carbono que libera es muy perjudicial para la salud”, finalizó.