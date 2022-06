“Hay un 70% de camas con cuadros respiratorios”

jueves 02 de junio de 2022 | 6:04hs.

El Samic de Eldorado registra un importante incremento en la demanda de pacientes por cuadros respiratorios que, a la vez, se ve reflejada en la ocupación de camas.

Fueguiña Peña, pediatra que se desempeña en la atención de cuadros respiratorios del nosocomio eldoradense explicó que los casos vinculados a esa problemática aumentaron en las últimas semanas. Los principales afectados son los menores de 6 años.

“En las últimas semanas se vio un aumento importante del número de pacientes que asisten al hospital por cuadros respiratorios. No olvidemos que el Samic Eldorado es el hospital de referencia de toda la zona Norte y por lo tanto recibimos pacientes de todas las localidades. Nosotros estamos trabajando con el programa Insuficiencias Respiratorias Agudas Bajas (Irab) que busca evitar la morbimortalidad de niños hasta los 6 años, especialmente menores de 2 años”, explica Peña.

Debido a la afluencia de pacientes el porcentaje de ocupación de camas aumentó: “En estos momentos un 70% de las camas ocupadas - tanto adultos como pediátricas - están relacionadas con enfermedades respiratorias. También con internados desde distintos lugares de la Zona Norte porque somos el único hospital equipado con oxígeno central, que en muchos casos es necesario para la internación”.

“Lo que estamos viendo es en que muchos de los internados hay distintos virus presentes como influenza, adenovirus, metapneurovirus. También que muchos de los pacientes asisten con broncoespasmos producto del asma, que en anteriores oportunidades no habían hecho ese tipo de crisis. La franja etaria más afectada son los menores de 6 años”, remarcó.

El Samic cuenta con 32 camas de las cuales 24 cuentan con oxígeno central, más siete en el sector de terapia infantil donde hay siete camas, seis de ellas con respirador.

“Para la internación de los niños tenemos en cuenta varios factores. Al ser un hospital que recibe pacientes de otras localidades tenemos en cuenta la lejanía. No es lo mismo un niño que venga, por poner un ejemplo, de San Pedro, donde las condiciones de internación no son las mejores, y por ahí no se puede hacer un seguimiento diario. Lo mismo sucede con el nivel educativo de los padres, es necesario que ellos logren entender las alarmas y puedan concurrir al hospital”.

