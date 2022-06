Consultas en alza por cuadros gripales en hospitales de Misiones

jueves 02 de junio de 2022 | 6:04hs.

Comienza a sentirse el impacto de las bajas temperaturas en la salud de la comunidad. El Hospital Escuela Ramón Madariaga de Posadas, centro de referencia en la provincia y la región, registra a diario hasta 70 consultas por gripe en el servicio de guardia. Asimismo, en otros hospitales de Misiones, como el Samic de Eldorado y el de Colonia Wanda advierten de una suba de cuadros respiratorios, sobre todo en niños que representa junto con los adultos mayores la población de riesgo.

Andrea Gallardo, jefa de Emergencias del Madariaga, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 destacó que por día se notifican entre 50 y 70 consultas por día, “que es bastante normal para esta época a comparación de las etapas de prepandemia que hemos llegado a tener hasta 200. Aclaramos que nosotros seguimos manteniendo las dos circulaciones en la guardia: tenemos un área para todo lo que sea sospecha respiratoria y un área para lo que sea otra patología. Pasan por un triage los pacientes y ahí se determina realmente si tiene alguna posibilidad de tener algo respiratorio”.

“Generalmente la mayoría, sobre todo ahora que sigue algo de circulación de Covid-19, trae mucho dolor de garganta, mucha fiebre, decaimiento general y apareció la gripe A porque mucha gente no se vacunó en el período de pandemia contra la influenza”, destacó la médica. Justamente, este año la campaña antigripal se anticipó por la aparición de un brote inusual en algunas zonas del país. En la provincia, las dosis fueron distribuidas a todos los Centros de Atención Primaria de la Salud (Caps) destinadas a la población de riesgo.

Gallardo además aclaró que ya no se están haciendo los test rápidos, “lo único que se sigue haciendo es el monitoreo epidemiológico a pacientes que se internan con cuadros respiratorios de moderados a graves con testeos como al personal de salud, entonces estamos haciendo como una vigilancia”.

“La gente está con vacunación incompleta, se hicieron una o dos dosis y no terminaron con la tercera ni la cuarta y la antigripal es más difícil justamente porque ahora recién se está empezando a colocar la antigripal y entonces si uno cuenta el año pasado cerca del 80% no se la aplicó”, dijo.

La profesional por otra parte remarcó que los casos de neumonías que se está teniendo en este momento son propias de la temporada, “nos hemos visto algo más grave o aumento de casos y generalmente se ven en personas que tienen alguna comorbilidad. Sintetizando, en la guardia tenemos casos de gripe, de covid muy poquitos, por lo menos los que se testean, neumonía y asma”.

“Siempre recomendamos no automedicarse porque lo ideal sería siempre que puedan consultar y más sí los días corren y la fiebre no cesa o empiezan con tos o dificultad respiratoria, con dolor en el pecho que es algo que se pueda complicar. Ahora estamos luchando por el buen uso de los antibióticos porque si no genera resistencia y con el uso del barbijo que es fundamental en los lugares donde vamos y no sabemos si esa persona está incubando alguna enfermedad respiratoria, mucho lavado de manos y los que tengan que vacunarse que se vacunen ya sea para la neumonía, para la gripe y para el Covid”, insistió.

Alta demanda

“Los cuadros respiratorios están a full en estos días; las bronquiolitis en los pequeños, las gripes y neumonías en los adultos ocupan la atención en los consultorios, como así en buena parte de la internación”, señaló a El Territorio el jefe de Zona Norte Paraná de Salud Pública con sede en Eldorado, Jorge Frowein, recomendando estar muy atentos y concurrir prontamente a las consultas.

En términos similares se refirió el director del Hospital Nivel 1 de Wanda, Fabio Vera: “Es alta la demanda de patologías respiratorias, a tal punto que pasó algo inédito para nuestro hospital que tiene poca historia; de seis pacientes internados con procesos respiratorios, no gripales todos -aclaro-, la mitad de las consultas son por gripe, pero la mayoría después se complica a través de broncoespasmos, neumonía, crisis asmáticas u otros virus”.

“Inclusive si nosotros empezamos a hacer un seguimiento y testeo, pueden haber casos de coronavirus en niños”, agregó Vera.



Algunos casos requieren UTI

Un cuadro respiratorio no tratado puede convertirse en grave y derivar en internación. En ese sentido, El Territorio consultó con Cristian Vera, representante de la filial Misiones de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (Sati), en qué medida un caso de gripe termina en UTI.

El médico señaló que en lo que respecta a Covid-19 y otras enfermedades respiratorias hay ocupación de camas críticas pero poco comparado a los pacientes con Accidente Cerebro Vascular (ACV).

“Hay muchas neumonías de causas bacterianas, en menor proporción por virales (principalmente influenza), y muy pocos Covid por suerte”, sostuvo Vera. En cuanto a la edad de la población afectada dijo, “siempre hablando de aquellos que requieren ventilación mecánica invasiva (óseas con respirador), la mayoría son mayores de 60 años, hay algunos menores a 40 pero con comorbilidades (lupus, leucemias, HIV)”.





“Hay un 70% de camas con cuadros respiratorios”