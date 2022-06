Frases oportunas de filósofos y otros

jueves 02 de junio de 2022 | 6:00hs.

aseando por Internet encontré un link que recordaba frases oportunas de varios filósofos, artistas, políticos y pensadores. Algunas me hicieron reír, otras pensar, otras guardarlas para releerlas de vez en cuando por el elevado sentido que tenían. Casi eran lecciones de vida…

Voltaire, escritor, historiador y filósofo francés decía: “Sólo entre gente de bien puede existir la amistad, ya que la gente perversa sólo tiene cómplices; la gente interesada sólo tiene socios; la gente política sólo tiene partidarios, la gente de la realeza sólo tiene cortesanos; únicamente la gente buena tiene amigos”. Esta es una frase para reflexionar, ya que muchos de nosotros somos de alguna de estas categorías, y si no… qué seremos y qué tipo de amigos tendremos.

Otro pensador distinguido pensaba y escribía: “La guerra es una masacre entre personas que no se conocen, para provecho de personas que sí se conocen pero que no se masacran”; era Paúl Valéry, escritor, poeta, ensayista y filósofo francés muy valorado aún por actuales escritores. Y trágicamente reflejo de lo que sucede actualmente con la guerra entre Rusia y Ucrania y con los respectivos fabricantes de armas.

Un político francés, protagonista de la Revolución Francesa, Maximilian Robespierre, afirmaba muy sagazmente que “El secreto de la libertad radica en educar a las personas, mientras que el secreto de la tiranía está en mantenerlas ignorantes”, frase que pese a los más de dos siglos sigue teniendo vigencia, como creo que sucede en varias regiones nacionales y del mundo.

Arthur Schopenhauer (filósofo alemán, considerado uno de los más brillantes del siglo 19° y de la mayor importancia en la filosofía occidental) alguna vez escribió “Un obstáculo capital del progreso del género humano es que la gente no escucha a quienes hablan con sensatez sino a quienes hablan más alto”. Y yo reflexiono: Quizás por eso que haya tantos simpatizantes de Milei…

Un muy antiguo filósofo griego, Aristóteles, hace unos dos mil años, decía: ”la esclavitud no tiene tanto éxito como cuando el esclavo está convencido de que es por su propio bien”. Y eso que en esa época no existían ni la psicología ni la sociología… como hoy.

Benjamín Franklin, científico, político e inventor norteamericano (inventor del pararrayos), sin educación ni formación educativa, y que no obstante participó políticamente en la independencia norteamericana e influyó en la redacción de la Declaración de Independencia, escribía: “La tragedia de la vida es que envejecemos muy pronto y nos volvemos sabios muy tarde”. Un pensamiento ingrato pero muchas veces real de la vida…

Groucho Marx, integrante de un antiguo trío de cómicos norteamericanos (los hermanos Marx), era muy desopilante con sus frases, en alguna de las cuales afirmaba “Es mejor permanecer callado y parecer tonto que hablar y despejar las dudas definitivamente”, o “ Yo encuentro la televisión bastante educativa. Cuando alguien la enciende en casa, me marcho a otra habitación y leo un buen libro”

Un pensador polaco, Ryazard Kapuscinski, periodista, escritor y poeta, fallecido hace 15 años, famoso por sus narraciones sobre el continente africano, afirmaba sabiamente que “cuando se descubrió que la información era un negocio, la verdad dejó de ser importante”, frase que cuanto más se expande la comunicación, más real y verosímil parece ser. Una verdadera profecía.

Finalmente, un premio Nobel de Física, científico, docente y pensador, Richard Feynman, ya fallecido (nada de filosofía ni creencias confesionales o ideológicas) creador de la nanotecnología (manipular en forma precisa los átomos y moléculas para la fabricación de productos a microescala) afirmaba lo siguiente “No es que la gente carezca de educación; el problema es que las personas están lo suficientemente educadas para “creer” lo que se les ha enseñado pero no están lo suficientemente educadas para “cuestionar” nada de lo que se les ha enseñado”. O sea que no tenemos suficientemente desarrollado el pensamiento crítico –preguntarnos ante cualquier discurso o mensaje: ¿será cierto esto que me dicen?– porque somos unos cándidos (o unos holgazanes) intelectuales.

A los lectores de esta nota les recomiendo releer algunas frases que les resulten interesantes, porque es otra manera de aprender lógica y reflexión.