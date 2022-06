Alberto Fernández habló con Biden y confirmó su asistencia

jueves 02 de junio de 2022 | 6:02hs.

El presidente Alberto Fernandez recibió ayer el llamado del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, informaron en la Casa Rosada fuentes oficiales.

El primer mandatario confirmó ayer al mediodía por carta su participación en la Cumbre de las Américas a llevarse a cabo en Los Ángeles, Estados Unidos, los días 9 y 10 de junio. El diálogo duró 25 minutos y se conversaron distintos puntos de la agenda bilateral.

El mandatario argentino y el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, AMLO, aguardaban una respuesta de los Estados Unidos, respecto a la posibilidad de cursar invitaciones a la Cumbre para que tanto Cuba como Venezuela y Nicaragua sean de la partida.

Alberto Fernández manifestó días atrás que siente “vergüenza” del bloqueo de “seis décadas a Cuba y de cinco años a Venezuela y que no haya cambiado durante la pandemia” y pidió que no hubiera exclusiones. Su solicitud encontró eco en otros mandatarios latinoamericanos como López Obrador, el boliviano Luis Arce y el chileno, Gabriel Boric.

Por su parte, EEUU dijo que pronto anunciará a qué líderes del continente invitará a la Cumbre de las Américas, aunque dejó entrever que no invitaría a Juan Guaidó pese a que sigue reconociéndolo como presidente venezolano.

“Aún tenemos (que hacer) algunas consideraciones finales, pero creo que pronto vamos a informar a la gente públicamente de la lista final”, dijo el encargado de América Latina en el Consejo de Seguridad Nacional estadounidense, Juan González, en una conferencia telefónica con medios de América, entre ellos Télam.

Malestar en Latinoamérica

Un anuncio inicial del gobierno del presidente Joe Biden de que no se invitaría a la cumbre a los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela por considerarlos antidemocráticos provocó malestar en distintos gobiernos latinoamericanos.

El gobierno de Biden inició este mes consultas con el de México en torno a la postura de López Obrador, inquieto porque la ausencia del líder de uno de los países de más estrecha relación con Estados Unidos empañe la máxima cita política continental.

El presidente Joe Biden “realmente quiere, a un nivel personal”, que el presidente López Obrador esté en la cumbre en Los Ángeles, dijo Gonzalez, principal asesor de Biden en cuestiones de América Latina, sin aclarar si Cuba será finalmente invitada.

“No voy a entrar en detalles, pero lo que diré es que acabamos de tener conversaciones muy respetuosas y activas con México sobre el pedido del presidente mexicano de que Cuba asista a la cumbre”, prosiguió. “En última instancia, como es una prerrogativa del anfitrión, tomaremos una decisión final y la anunciaremos”, agregó.

Sobre Venezuela, dijo que, como ha hecho desde 2019, Estados Unidos sigue reconociendo como presidente interino del país a Juan Guaidó, y no a Nicolás Maduro.

Sin embargo, consultado explícitamente sobre por qué aún no había invitado a un líder al que considera presidente de un país, como Guaidó, dijo que que no todos los países de la región son de la misma opinión, pareciendo abrir la puerta a que no esté en la cumbre.

“Una vez más, no voy a entrar en consideraciones con respecto a invitaciones, excepto para subrayar que hay gobiernos que tienen visiones diferentes sobre estos temas y hemos hablado y consultado con ellos”, dijo.

“La prerrogativa del anfitrión es importante. Pero también queremos facilitar una conversación regional amplia y asegurarnos de que estamos integrando todos los puntos de vista”, señaló.

Alberto Fernández y Joseph Biden se verán en Los Ángeles. Aún se desconoce si habrá una reunión bilateral. La última vez que se encontraron fue antes de la primera sesión plenaria de la Cumbre del G20, que se desarrolló en Roma.

En aquella oportunidad, Biden le dijo a Fernández: “Me fue muy bien con nuestro amigo común”, en referencia al encuentro que había tenido con el Papa Francisco en el Vaticano.



“Cuando nos dividieron ganó Macri”

El presidente Alberto Fernández volvió a cargar contra su antecesor en el cargo y abogó por la unidad de la coalición de gobierno. “Debemos estar unidos, cuando nos dividieron ganó Macri”, dijo. El Jefe de Estado reiteró que en el Frente de Todos “todos debemos estar unidos porque, cuando nos dividieron, ganó Mauricio Macri”, y remarcó que “los compañeros que plantean disidencias no pueden ser los enemigos”. Así lo afirmó ayer al encabezar un acto en el marco del 77° aniversario de la fundación del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (Smata).