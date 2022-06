Jair Bolsonaro descree del sistema electoral de su país

jueves 02 de junio de 2022 | 6:02hs.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, advirtió ayer que descree de la confiabilidad del sistema electoral de su país y rechazó las encuestas que le auguran una derrota en la primera vuelta electoral del próximo 2 de octubre ante el líder opositor y ex mandatario, Luiz Inácio Lula da ilva.

“Tengo derecho a desconfiar de las urnas electrónicas, no creo en ellas. No se puede auditar, no se puede saber si el voto de una persona fue a un candidato o a otro, no hay criterio técnico. Desconfío”, afirmó el político ultraderechista a la radio Super Tupí y así comenzó a preparar el terreno para denunciar y desconocer el resultado en las urnas tal como hizo el ex presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

La gran ironía es que el sistema electoral que acusa hoy de endeble y poco fiable es exactamente el mismo que lo llevó a la presidencia cuatro años atrás.

El presidente del Tribunal Superior Electoral, Edson Fachin, rechazó la semana pasada las declaraciones de Bolsonaro sobre supuestas fragilidades del sistema, que actúa sin irregularidades desde 1996 y por el cual el propio Bolsonaro fue electo presidente en 2018.

Fachin rechazó objeciones hechas por un equipo de las Fuerzas Armadas al sistema de urnas electrónicas, un hecho que irritó a Bolsonaro.

“Invitan a las Fuerzas Armadas a hacer sugerencias, pero después las rechazan, la justicia electoral no quiere conversar con las Fuerzas Armadas. Esto es muy grave”, dijo Bolsonaro, que citó el caso de un hacker que logró ingresar al sistema.

El mandatario también dijo que no cree en las encuestas que lo dan perdedor, como la de Datafolha, que dio a Lula dentro del margen de error para ganar en primera vuelta.

“El PT (Partido de los Trabajadores) compró encuestas en 2018 y no le fue bien. No creo en las encuestas, están compradas por quien las encarga. Yo salgo a la calle y soy muy bien recibido por el pueblo. El otro lado no puede salir a la calle”, afirmó el jefe de Estado.