Rusia acusó a EE.UU. de “echar leña al fuego” por enviar armas a Ucrania

jueves 02 de junio de 2022 | 6:02hs.

Los nuevos envíos de armas estadounidenses a Ucrania “echan leña al fuego”, aseguró ayer el Kremlin y alertó que “refuerzan el riesgo” de un enfrentamiento militar entre Rusia y Estados Unidos.

“Creemos que Estados Unidos echa leña al fuego deliberadamente (...) Estas entregas (de armas) no alientan a los dirigentes ucranianos a relanzar las negociaciones de paz”, dijo el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov.

“Cualquier entrega de armas que continúe, o que aumente, refuerza el riesgo”, dijo en el mismo sentido el viceministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Riabkov, en declaraciones a la agencia RIA Novosti, tras ser preguntado por un posible conflicto armado entre Washington y Moscú.

La Casa Blanca anunció el martes el envío a Ucrania de los sistemas Himars (High Mobility Artillery Rocket System), unos lanzacohetes múltiples que se pueden equipar en vehículos blindados ligeros y que tienen un alcance de unos 80 kilómetros.

Aunque no se trata de sistemas de largo alcance, representan un refuerzo significativo de las capacidades ucranianas.

“Es evidente que Estados Unidos, al frente de un grupo de países, se dedica deliberadamente a armar al régimen ucraniano (...) Calificamos esos planes como muy negativos”, dijo Riabkov citado por la agencia de noticias Sputnik.

Estas armas forman parte de un nuevo componente más amplio de la asistencia militar estadounidense a Ucrania, por valor total de 700 millones de dólares.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó en un artículo publicado en el diario The New York Times, que Ucrania enfrenta un intenso asedio ruso en el este de su país y no presionará al gobierno ucraniano, “ya sea en privado o en público, para hacer concesiones territoriales”.

El representante del Kremlin añadió que Moscú desconfía de Kiev, al comentar las palabras del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, quien aseguró que no usaría los sistemas de lanzaderas múltiples para atacar territorio ruso. “No confiamos. Para confiar hay que tener la experiencia de promesas cumplidas. Lamentablemente, carecemos totalmente de esta experiencia”, alegó.

Peskov recordó que Zelenski prometió durante su campaña electoral poner fin a la guerra en el Donbás, algo que no cumplió, y añadió que “los acuerdos de Minsk no se cumplieron por culpa de la parte ucraniana”. “Por ello no contamos un suficiente crédito de confianza respecto a la parte ucraniana”, recalcó.

Respecto al riesgo de que Ucrania utilice este nuevo armamento estadounidense para alcanzar territorio ruso, señaló que “nuestras entidades competentes, tanto el Ministerio de Defensa como la guardia fronteriza, ven los riesgos, los valoran sistemáticamente y toman las medidas correspondientes”.

En la víspera, Zelenski aseguró que Ucrania “no tiene la intención de atacar a Rusia”, al comentar declaraciones de algunos medios estadounidenses de que los sistemas Himars (High Mobility Artillery Rocket System) prometidos por Washington a Kiev podrían alcanzar territorio ruso. “No estamos interesados en Rusia, no combatimos en su territorio”, añadió el mandatario ucraniano.

Rusia conquista más territorios

Las fuerzas rusas ya controlan el 70 por ciento de Severodonetsk, una ciudad clave en el marco de la ofensiva en la región del este de Ucrania, aseguraron las autoridades regionales.

“Los rusos controlan el 70 por ciento de Severodonetsk”, dijo el gobernador de la provincia de Lugansk, donde se ubica la localidad, en la región industrial del Donbás.

Rusia indicó que el objetivo prioritario de su ofensiva en Ucrania es conquistar el Donbás.



Crímenes de guerra en el Donbás

La fiscalía general ucraniana denunció que identificó “varios miles” de casos de crímenes de guerra en la región oriental de Donbás, donde las fuerzas de Rusia concentran en la actualidad sus operaciones en el marco de la invasión iniciada el pasado 24 de febrero. En total, Ucrania identificó 15.000 casos de crímenes de guerra durante la invasión.

Así lo anunció la fiscal general de Ucrania, Iryna Venediktova, en una conferencia de prensa. Venediktova precisó que se trata de “posibles traslados de personas, entre ellos varios casos sobre posibles traslados de niños, adultos, a diferentes partes de la Federación Rusa”. ”Luego, por supuesto, podemos hablar de torturar a la gente, matar civiles y destruir la insfraestructura civil”, agregó, según publicó la agencia de noticias AFP.

