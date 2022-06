Por día se registran alrededor de 70 consultas por cuadros respiratorios en el Madariaga

miércoles 01 de junio de 2022 | 12:40hs.

En toda la provincia han incrementado en las últimas semanas los cuadros respiratorios y eso ha impactado en el número de consultas en los distintos centros de salud.

Andrea Gallardo, jefa de emergencias del Hospital Madariaga, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 destacó que por día se registran entre 50 y 70 consultas por día, “que es bastante normal para esta época a comparación de las etapas de pandemia que hemos llegado a tener hasta 200. Aclaramos que nosotros seguimos mantenimiento las dos circulaciones en la guardia: tenemos un área para todos los que sea sospecha respiratoria y un área para lo que sea otra patología. Pasan por un triad los pacientes y ahí se determina realmente si tiene alguna posibilidad de tener algo respiratorio”.

“Generalmente la mayoría, sobre todo ahora que sigue algo de circulación de Covid-19, trae mucho dolor de garganta, mucha fiebre, decaimiento general y apareció la gripe A porque mucha gente no se vacunó en el período de pandemia contra la gripe”, destacó.

Gallardo además aclaró que ya no se están haciendo los test rápidos, “lo único que se sigue haciendo es el monitoreo epidemiológico a pacientes que se internan con cuadros respiratorios de moderados a graves con testeos como al personal de salud, entonces estamos haciendo como una vigilancia”.

“La gente está con vacunación incompleta, se hicieron una o dos dosis y no terminaron con la tercera ni la cuarta y la antigripal es más difícil justamente porque ahora recién se está empezando a colocar la antigripal y entonces si uno cuenta el año pasado cerca del 80% no se la aplicó”, dijo.

La profesional por otra parte remarcó que los casos de neumonías que se está teniendo en este momento son propias de la temporada, “nos hemos visto algo más grave o aumento de casos y generalmente se ven en personas que tienen alguna comorbilidad. Sintetizando, en la guardia tenemos casos de gripe, de covid muy poquitos, por lo menos los que se testean, neumonía y asma”.

“Siempre recomendamos no automedicarse porque lo ideal sería siempre que puedan consultar y más sí los días corren y la fiebre no cesa o empiezan con tos o dificultad respiratoria, con dolor en el pecho que es algo que se pueda complicar. Ahora estamos luchando por el buen uso de los antibióticos porque sino genera resistencia y con el uso del barbijo que es fundamental en los lugares donde vamos y no sabemos si esa persona está incubando alguna enfermedad respiratoria, mucho lavado de manos y los que tengan que vacunarse que se vacunen ya sea para la neumonía, para la gripe y para el covid”, insistió.