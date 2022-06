Con el clásico capiovisense, este domingo inicia la Liga Regional de Puerto Rico

miércoles 01 de junio de 2022 | 11:30hs.

Un nuevo certamen de la Liga Regional de Puerto Rico va a comenzar, con novedades en cuanto a los elencos que van a participar y con el objetivo de buscar la clasificación al Torneo Provincial edición 2023.

Ayer, martes, se realizó la reunión entre los integrantes de las comisiones directivas de los clubes que integran la Liga Regional de Puerto Rico, se sorteó la primera fecha del campeonato y se dispuso que inicie el próximo domingo 5 de junio con once equipos, de los cuales uno quedará libre cada jornada.

Entre las particularidades que se van a dar en el primer capítulo, el regreso del Club Helvecia de Ruiz de Montoya, con nuevos desafíos tras no participar desde el año 2018, retoman el rodaje futbolístico lleno de expectativas. Además, el partido estelar va a ser el clásico capiovisense entre Esperanza ante Papel Misionero, duelo que no se dio en el último torneo por estar en zonas distintas en fase de grupos y no se encontraron en instancias decisivas.

Los conjuntos que van a participar son: Atlético Hipólito Yrigoyen, Atlético Jardín América, Atlético Leoni, Helvecia de Ruiz de Montoya, tres integrantes de Capioví: Papel Misionero, Esperanza y Atlético Demisiones. Además, 25 de Mayo de Puerto Rico, dos en tierras garuhapeñas Mandiyú y Atlético Garuhapé y Belgrano de El Alcázar.

En cuanto a Belgrano de El Alcázar y Mandiyú de Garuhapé van a disputar dos torneos al mismo tiempo, El Provincial y la Liga Regional de Puerto Rico. Por lo tanto, ambos clubes iniciarán el certamen a nivel provincial a partir del 12 de junio. En la misma competición, Timbó de Jardín América compartirá la zona con Mandiyú y Belgrano, solo que el “Verde” jardinense irá solamente por dicho campeonato y no por la Liga de Puerto Rico.

En cuanto a la primera fecha ya se dio a conocer, luego se va a desarrollar en base a canchas disponibles y los partidos que se deben concretar en ambos certámenes anteriormente mencionados. El primer capítulo de la Liga de Puerto Rico quedó de la siguiente manera:

Mandiyú (Garuhapé) vs. Atlético Jardín América

25 de Mayo (Puerto Rico) vs. Atlético Garuhapé

Atlético Hipólito Yrigoyen vs. Belgrano (El Alcázar)

Esperanza (Capioví) vs. Papel Misionero (Capioví)

Helvecia (Ruiz de Montoya) vs. Atlético Demisiones (Capioví)

Libre: Atlético Leoni