“Hoy todos tiran para el mismo lado”

miércoles 01 de junio de 2022 | 1:00hs.

Crucero goza de un buen presente deportivo ocupando la quinta posición en el Federal A. Si bien aún restan más de 20 partidos para el cierre de la primera fase, el equipo está a tres puntos de la cima y bien perfilado en la zona norte.

Los números parecen generar tranquilidad pero la inesperada renuncia de Miguel Salinas sacudió el seno del plantel. Aludiendo falta de comunicación y apoyo por parte de la dirigencia, Pico decidió dar un paso al costado.

La comisión directiva tomó nota con anticipación y en pocas horas cerraron a su reemplazante: nada menos que Rolando Ricardone, ex jugador de la época dorada del club y con casi nula experiencia como DT. Sin dudas la apuesta es absoluta, hasta se podría decir que ciega. Pero la confianza ya fue depositada y el chaqueño de 41 años será presentado este jueves.

Ricardone tomará la posta de un equipo que logró identidad con el correr de los partidos gracias a las buenas incorporaciones, sobre todo en el mediocampo. Allí nace el fuego sagrado en los pies de Thobías Arévalo, Alex Garay y el misionero Rodrigo Cerdán.

Precisamente el canterano de 23 años retornó al club para esta temporada, decisión más que acertada. Es que Cerdán le agregó gambeta a su juego punzante, vital para romper líneas cuando las sociedades aparecen en su esplendor.

“Me siento muy bien de los dos lados (extremos). Me gusta jugar por izquierda pero tengo que practicar la definición de mi zurda”, inició la charla con El Territorio.

El Colectivero pasó de navegar en el fondo de la tabla la temporada pasada a los primeros puestos en este 2022. Gruesa diferencia que, según Cerdán, tiene su explicación.

“Jugué el año antepasado en Crucero y este plantel es otra cosa. Se repiten algunos nombres pero vino mucha gente humilde, con ganas de trabajar; gente que se fija en lo que hay que mejorar sin sacar en cara los errores”, se sinceró.

“Antes tenía mucho que ver la presión de los más grandes en los chicos del club. Hoy todos te apoyan y si te equivocás se queda ahí, no te andan bajoneando en la semana. El futbolista tiene dos funciones para entender las cosas y la parte psicológica es importante”.

“Hoy veo que todos tiran para el mismo lado y todos pueden opinar si es para bien; está bueno porque te levanta”.

“Antes no me mandaba, no podía gambetear porque ligaba el reto de los diez jugadores del equipo. Ahora estamos respaldados, tu opinión vale, somos todos pibes que vamos por el mismo objetivo y los grandes te escuchan. Hay comunicación y el fútbol sale de otra manera”, aseguró.

“Estoy confiado de que vamos a ascender y si no es así le pido a Dios nos ilumine para hacer una buena campaña. La unión del grupo es lo que más resalta”.

Corregir y seguir tirando

Por supuesto que la autocrítica es importante cuando las cosas no salen, punto clave para Rodrigo: “Los canteranos seguimos cometiendo errores, somos juveniles y hay que seguir practicando. Fallamos en esas cosas que aprendimos en inferiores y hay que revertirlo; en el profesionalismo te equivocás en los pases, perfiles y lo pagás caro”.

“Hoy los jugadores profesionales te reciben perfilados y no de espalda, con dos toques simplifican. Eso hay que aceitar si queremos ser protagonistas en todas las canchas”.

“Crucero manejó la pelota en casi todos los partidos a excepción del que jugamos con Racing de Córdoba. Tuvimos una mala noche y nos metieron cuatro”.

“Hay que acertar cuando generamos porque no siempre vamos a tener muchas situaciones”, remarcó Cerdán, haciendo referencia a la falta de contundencia.

Presente y futuro

Cerdán sabe que está en una etapa clave en el trazado de sus objetivos. El momento es ahora para el ex Sporting.

“Creo que jugar en Primera sería el sueño de cada pibe. Tenemos charlas con mis compañeros por estas cosas, pero hay que trabajar porque nada es regalado”, dijo. “Quiero jugar en River porque mi mamá es fanática y después apuntar a lo más alto…a Europa”, presagió.

Por último el volante le dedicó unas palabras a Pico Salinas, quien lo llamó cuando estaba por partir a Guatemala: “Me hizo debutar y ahora me dio la oportunidad de jugar de titular, de mostrarme. Gracias a él ahora estoy de vuelta con esta vida de luchar por lo que quiero”.

“La verdad quedé muy sorprendido por la renuencia, primero porque estábamos bien y segundo porque todo el grupo estaba unido. Me da mucha tristeza”, cerró.

Crucero recibirá el próximo domingo a Gimnasia (S). Será el inicio de la era Ricardone.