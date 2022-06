Demandas y expectativas según el grado de preparación

miércoles 01 de junio de 2022 | 6:04hs.

En Montecarlo se destacan diversas actividades económicas que van del comercio, a la industria, turismo y trabajos temporarios. Desde algunos emprendimientos afirman que cuesta conseguir personal para distintas áreas. Se da en especial en el sector de la cosecha de la yerba.

“Por el tema de los planes sociales no quieren asegurarse porque ya cobran un plan, si le asegurás, se le corta. Por ejemplo, de 100 trabajadores, sólo 10 se quieren asegurar, y no podemos tener personal que no esté blanqueado por una cuestión de seguridad también en los yerbales”, contó Karen Maidana, contratista.

El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Montecarlo, Simón Weyreuter, hizo un análisis separando el mercado laboral en tres categorías.

La primera, sobre tareas rurales, cosecha, jardinería y limpieza. “Por lo general con bajo nivel educativo, tal vez sólo con primaria completa. Es un sector donde las empresas tienen serias dificultades de conseguir personal. El motivo principal es que el salario compite con los planes sociales. Con los planes sociales una persona recibe un importe similar al que recibiría trabajando y por ende prefiere no trabajar. Además, cuando una empresa da de alta un trabajador, éste pierde algunos beneficios de los planes sociales”, evaluó.

Además, remarcó que “esto llevó a que desde diversas cámaras empresariales se impulse la compatibilidad de planes sociales con trabajo (desde fines 2021), es decir que el contratado no pierda los planes sociales cuando se lo contrata. Pero a efectos prácticos (analizando a mediados 2022), esto no tuvo resultados positivos, es decir siguen prevaleciendo los planes sociales, y las empresas siguen con dificultades de cubrir sus puestos. También se da en esta categoría que las personas prefieren mantener los planes sociales y dedicarse a tareas informales”.

En referencia al segundo nivel salarial medio -administrativo, empleado comercio, mecánico, tornero-, “se trata de personas por lo general con nivel educativo medio, secundario completo, tal vez un terciario. Es una categoría donde las empresas no tienen dificultades en conseguir personal. Más bien las empresas muestran cierta cautela en contratar. La altas cargas impositivas y sociales, sumadas a la dificultad de terminar unilateralmente un vínculo laboral cuando no es beneficioso para la empresa, hacen que las nuevas contrataciones se mantengan acotadas”.

Indicó Weyreuter que allí tal vez predomina la contratación de personas jóvenes sin demasiada experiencia. “Personas mayores con experiencia no tienen facilidad para encontrar un puesto laboral. Se nota en este segmento tal vez un nivel educativo bajo, es decir las empresas que contratan personas deben invertir mucho tiempo en la formación para que puedan funcionar en sus organizaciones. Desde el punto de vista de las empresas se notan falencias básicas en nivel de escritura, matemáticas y profesionalismo”, acotó.

A su vez, planteó que “es un sector que ha sufrido una baja significativa en el nivel de vida en los últimos años. A un empleado medio se le dificulta seriamente mantener un vehículo propio, por ejemplo. Es decir, los salarios han caído significativamente, pero tampoco las empresas están en condiciones de afrontar una suba de salarios”, dijo.

El comerciante añade un tercer nivel que es el salarial medio alto (administrativos, gerentes medios, técnicos especializados, informáticos, científicos). Se trata de personas por lo general con nivel educativo medio-alto, especializadas en su rubro, con conocimientos de idiomas. Es una categoría en la que las empresas tienen cierta dificultad en mantener personal.

“Lo que las empresas actualmente les pueden ofrecer no se condice con sus expectativas. Faltan más y mejores empresas que permitan generar ofertas laborales para esta categoría. En muchos casos emigran a otros países, donde tienen mejores perspectivas”, concluyó.

Madereros son capacitados

“En nuestra actividad ningún industrial dijo nunca que no consigue trabajadores. Por ejemplo, arrancó una empresa en Colonia Victoria y fueron capacitados antes; otros ya estaban en otras empresas y tenían conocimiento”, dijo Domingo Paiva, del Sindicato Obrero de la Industria Maderera de Eldorado (Soime).

Citó a otras empresas del sector: “Coama empezó a retomar actividad el año pasado y tomó 50 trabajadores y Toll Maderas, alrededor de 60. Nunca dijo un industrial de la madera que no pudo conseguir empleado. Se van capacitando y teniendo experiencia y ascendiendo” destacó el sindicalista.





Se busca mano de obra calificada y piden regular los planes sociales

