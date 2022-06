Sacarle jugo a la experimentación musical

miércoles 01 de junio de 2022 | 6:00hs.

Una aventura de Atreyu (La historia sin fin) o de Sarah O Connor (Terminator), como se llama incluso uno de sus temas, Jugo de Tigre es más que un dúo ecléctico, es una experiencia que combina lo mejor de los 80 con lo más vanguardista de estos tiempos. Como una jam interminable, invita a detenerse, a volver al asombro y dejarse llevar simplemente por el sonido.

Resultado de una especie de escape lúdico entre dos amigos, abre las puertas de su distendido mundo y ofrece canciones profundas con títulos irrisorios como Caranalgueando, Milanesio y Mutombo o el gualambao Tito en la siesta.

Darío Vega en batería y Leandro Yahni en teclados y efectos son este mix que gana adeptos en cada presentación.

Es que sus conciertos llaman a estar presentes. Si bien sus canciones pueden formar una playlist que funcione como sonido ambiental e inspire por ejemplo la escritura y otras artes, el virtuosismo sonoro es el epicentro. Por momentos un groove jazzero bailable invita a contonearse, erguir la cabeza, mirar al cielo sin mirar y por otros, la fusión parece inspirar una búsqueda más holística, de expansión.

Precisamente lo ilimitado es lo que tienen como norte en la creación a dúo.

‘‘La idea que la música sea la protagonista, no nosotros. Nosotros como que estamos al servicio de la música. Entonces si bien uno tiene que estudiar y estar a la altura o tener recursos para hacer algunas cosas, la idea es que la música sea la protagonista y que no tenga prejuicios, que venga de todos lados’’, planteó Darío Vega.

Conectar y expandirse, algunas propuestas de Jugo de Tigre.

Surgida entre ensayos en el Centro del Conocimiento, los amigos comenzaron a darle cada vez más vuelo a su experimentación y con el incentivo de cercanos, se lanzaron al público en general hace unos años.

‘‘Parece que está todo improvisado, pero aunque hay parte de improvisación en los temas, siempre está pensado, preestipulado y siempre volvemos a lo planeado’’, graficó Vega sobre los shows.

En esa línea, mientras el primer disco que lanzaron fue enfocado en un sonido netamente experimental, este mes comienzan a grabar su segundo material discográfico con la mira en influencias urbanas actuales.

‘‘En este segundo disco tenemos una idea más firme, con sonidos más modernos de bandas referentes. No inventamos nada, los dúos de batería y teclado ya están inventados pero ahora estamos más enfocados en los sonidos más modernos que incluyen el trap, el rap’’, puntualizó Vega, que siendo padre de chicas de 18 y 15 años postuló que escucha mucho Catriel, Wos y los nuevos referentes. ‘‘Sigo escuchando mucha música, todo lo que se me ocurre. Escucho cumbia, lo que sea, Los Ángeles Azules, chamamé, no tengo prejuicio con la música’’ definió.

Declarado fan de las estructuras rítmicas más allá de todo condicionamiento de género, Vega no sólo se postula como vocero de Jugo de Tigre, sino que impulsa el ciclo itinerante Rugido Urbano, para darle más visibilidad a la música local. ‘‘Hay muchas bandas, muchos solistas, muchos dúos, mucha música. Gestionamos el lugar, el sonido, que puedan cobrar entradas, que sea algo lindo, como una kermese donde puedan mostrar su música, con comida, bebidas o si alguien quiere vender un libro por ejemplo’’, explicó.

Siempre rodeados de amigos, los Jugo planean sumar algunos invitados al estudio Tierra Soñada de Marcelo Kusek en este nuevo disco y también hacer audiovisuales. Más estímulos a los sentidos, más que oír, la propuesta es escuchar. Olvidarse de las ‘caras de nalga’ y zambullirse en el espeso y fresco Jugo de Tigre.