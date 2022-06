miércoles 01 de junio de 2022 | 6:02hs.

Desde hace varias semanas, el ejército ruso está lanzando todas sus fuerzas para tomar el control total del Donbás, en el Este del país. La gran ciudad de Severodonetsk es objeto de continuos bombardeos rusos. En esta parte más activa del frente, situada en la región de Luhansk, el ejército ucraniano está en retirada. Y está surgiendo un movimiento de descontento entre los soldados, que se quejan de la falta de recursos y de apoyo.

Los militares ucranianos lo describen como un infierno en la tierra: “Los rusos bombardean y disparan morteros las 24 horas del día. Es un no parar. Cuando pones a tus hombres allí, después de dos minutos de combate, ya tenés un montón de heridos que tenés que evacuar. Los nuevos llegan y a los pocos minutos están muertos”, dijo un soldado ucraniano.

Según varias fuentes, los ucranianos están luchando fuera de la ciudad ahora controlada por los rusos. Soldados en retirada, sobre todo por el desequilibrio de fuerzas entre los dos bandos.

Ante tales medios desplegados por los rusos, los hombres son unánimes: Severodonetsk ya está perdido y es necesario a toda costa.

Andréi Shevchenko, un soldado de 39 años, cree que si el ejército ucraniano no refuerza su artillería, no podrá hacer nada. “No podemos luchar sólo con AK47. Los rusos nos aplastarán. Nos bombardean desde el aire, con morteros, no podemos defendernos sólo con Kalashnikovs o lanzacohetes de corto alcance”.

¿Perderá el ejército ucraniano la batalla de Severodonetsk? “La ciudad ya está perdida”, contesta el soldado con tristeza. Según él, si nada cambia, todo el Donbas caerá tarde o temprano en manos rusas.





