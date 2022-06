Enio Lemes: "Es el resultado de una histórica lucha"

martes 31 de mayo de 2022 | 18:18hs.

Después de que se haya anunciado en varias oportunidades un posible llamado a licitación a empresas para la construcción del puente internacional entre Brasil y Argentina por la frontera de San Javier-Porto Xavier en esta oportunidad se comenzó a concretar y las empresas tienen la posibilidad de presentar sus proyectos, costos y todos los requisitos requeridos cuando el gobierno brasilero anunció la entrega de pliegos e informes desde este lunes a las empresas interesadas.

La apertura de los sobres se realizarán el próximo 12 de julio cuando se conocerá que empresa será la encargada de la construcción de tan importante viaducto.

El Territorio dialogó con el Comisionado de Fronteras de la provincia de Misiones Enio Lemes quien dijo "este es el resultado de una histórica lucha que venimos llevando adelante varios intendentes por más de 40 años entre los distintos intendentes que hemos pasado por municipios de la región tanto brasileña como Argentina, es un sueño de intendentes y gobernadores y por distintas cuestiones no se concretaban por eso yo lo defino a este presente tan cercano a un sueño que se hará realidad es una conquista directamente misionera, ya que por más que junto al funcionario brasileño Ovidio Kaiser llevemos hace años adelante esta lucha entre otros funcionarios si no tuviésemos el acompañamiento del gobierno provincial no sería posible ningún logro como este" dijo Lemes.

Y agregó que "nunca se dejó de golpear puertas para que se abran a este sueño internacional porque tenemos muy claro que será una activación más que importante de la economía regional.

"Una vez que este sueño se concrete comenzaremos a luchar por el puente Alba Pose -Porto Mauá , Corrientes tiene dos puentes internacional con Brasil y nosotros ningunos por ello es que debemos tener fija la meta de estos dos puentes para esta zona del ambos países" dijo y continuó "San Javier no podía seguir esperando por un puente por la importancia del intercambio económico entre ambas naciones y no solo lo económico sino lo turístico"

Este es el segundo llamado a licitación que se realiza , el primero cayó por causa del cambio de los costos de la obra por varios motivos. Así que este es un momento de mucho entusiasmo, mucha expectativa".