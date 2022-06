Scaloni: "Lo importante es no creerse invencible"

martes 31 de mayo de 2022 | 17:35hs.

La Selección Argentina ya está en Londres para el partido que disputará este miércoles, desde las 15.45, en Wembley ante Italia por la Finalissima. Y en la previa del encuentro los que hablaron en conferencia de prensa fueron Lionel Scaloni y Emiliano Martínez. En este sentido, el entrenador aclaró que su rol hasta el comienzo del Mundial Qatar 2022 será “alertar a los jugadores de que deben seguir compitiendo” y que “nadie puede relajarse”.

"Lo importante es no creerse invencible. Está bueno que la gente piense que somos campeones y que disfruten de lo que se consiguió, pero el camino sigue, no nos podemos dormir en eso. Si alguna vez caemos, no pasa nada. Me tiene intrigado", remarcó Scaloni sobre el camino rumbo al Mundial de Qatar 2022.

Y agregó: "Está todo tan bien que como técnico tenga que alertar a los jugadores. Que los hinchas canten ´dale campeón´ me parece perfecto y es emocionante. Que nadie se relaje y que sigan tirando para adelante. Debemos creer en competir con cualquiera sin confiarnos".

Consultado sobre Italia, su próximo rival, Scaloni afirmó: “Se quedó inmerecidamente afuera del Mundial. Su entrenador le dio una identidad que hace años no tenía. Siempre es importante competir contra los mejores. Nos gustaría ganar porque es un trofeo, un título, y con esta camiseta siempre hay que competir al máximo, pero lo más importante es el objetivo del Mundial".

Respecto del trabajo en estos días en la ciudad vasca de Bilbao, Scaloni detalló: “Hemos entrenado como nunca, hace mucho que no teníamos una semana larga de entrenamiento, este ha sido el momento de más entrenamiento en todo el proceso”.

Sobre la convocatoria del defensor Marcos Senesi, de Feyenoord, Scaloni contó: "Estuvo en muchas pre-listas y si no vino antes es porque creímos que el equipo estaba cubierto. Es un central zurdo, de buen pie y ha tenido una muy buena temporada. La idea es que tenga minutos”.

En cuanto al estado físico del astro Lionel Messi dijo que "le va a venir bien una buena pretemporada"; recalcó la importancia de que los jugadores "lleguen al Mundial con una cantidad de partidos de preparación"; y admitió que "es difícil que hoy", recién finalizada la temporada europea, los futbolistas estén "al ciento por ciento".

Finalmente, ante los movimientos de los jugadores con la apertura del mercado de pases, el DT dijo: "No nos metemos en la decisión sobre en qué club juegan los futbolistas. Yo estuve en esa posición y puede ser riesgoso dar un consejo o condicionar. Lo más importante es que el jugador decida y juegue, independientemente de la liga. Valoramos el rendimiento y no dónde juegan".