Delincuentes dañaron al menos cuatro automóviles en una misma noche

martes 31 de mayo de 2022 | 13:53hs.

Al menos cinco vecinos de San Pedro fueron víctimas de robos y hechos vandálicos entre la noche de ayer y madrugada de hoy martes, donde los automóviles fueron el punto blanco de los delincuentes. En algunos casos, lograron llevarse algunos objetos y en otros solo causaron daños materiales.

Desde primeras horas, un grupo de vecinos, que residen en un radio que comprende calle Yerbal y Los Pinos como así también avenida Güemes, dieron cuenta de que personas ajenas ingresaron a, por lo menos, cinco propiedades causando rotura en los cristales de los automóviles.

En uno de los casos ingresaron al estacionamiento de un inquilinato ubicado sobre calle Yerbal, donde rompieron el vidrio de la luneta del lado del acompañante y el cristal delantero del mismo lado. La propietaria no contaba con bienes en el interior del vehículo, por lo que, lamenta y siente gran impotencia por los daños causados.

"El auto estaba en el estacionamiento donde alquilo está techado, cerca de la medianoche escuchamos que sonó una alarma, miré por el balcón, pero no vi nada. Hoy me encontré con los cristales rotos, como nunca dejó nada en el auto, no sé si fue un hecho vandálico o intentaron robarnos. Siento impotencia y bronca de que este tipo de cosas estén pasando en nuestro pueblo, increíble lo que hicieron" indicó a El Territorio, Valeria L. una de las víctimas de la delincuencia.

En otro de los casos, los dueños se olvidaron de llavear el automóvil, y se llevaron billetera, tarjetas, documentos del automóvil y un pendrive.

Ante este modus operandi, crece la alerta en la localidad y el pedido es que los dueños de vehículos puedan guardarlos en espacios seguros y pensar en sistemas de seguridad antirrobo.