Condenaron a perpetua a Yonathan Da Silva por asesinar a su madrastra

viernes 20 de mayo de 2022 | 5:15hs.

Tras coincidir con el pedido hecho una semana antes por el fiscal durante la jornada de alegatos, ayer por la mañana los jueces del Tribunal Penal Uno de Eldorado dieron a conocer por la mañana el fallo que condenó a la pena de prisión perpetua para Yonathan Ariel “Yony” Da Silva, el hombre de 30 años que llegaba a instancia de debate acusado del femicidio de su madrastra, Patricia Mereles (32), quien murió de un disparo en la cabeza el 6 de agosto de 2020 en una vivienda del barrio Las Leñas de Puerto Iguazú.

Por mayoría de votos, el fallo que lleva la firma de los magistrados Teresa Ramos -titular-, Atilio León y Oscar Fava como subrogante, detalló que Da Silva fue hallado culpable del delito de homicidio agravado por haber mediado violencia de género (femicidio), con el uso de arma de fuego, en concurso real, y portación ilegal de arma de fuego. Todos en calidad de autor.

Cabe recordar que durante los alegatos realizados el pasado miércoles 11 de mayo, José Aranda, abogado del imputado, consideró que su cliente debía ser juzgado bajo el delito de homicidio simple con dolo eventual por el uso de arma de fuego. Y se opuso a la figura de femicidio ya que a su criterio el desencadenante de la cuestión habría sido una discusión entre la víctima y la pareja de Da Silva.

Al igual que en la jornada de alegatos, la familia Mereles presenció el debate.

Aunque el veredicto se acogió al requerimiento que el fiscal Federico Rodríguez había planteado durante la exposición de los elementos acusatorios que se fueron reuniendo a lo largo de las tres jornadas previas de juicio en donde se tomaron siete testimonios clave y se incorporó por lectura un octavo relato importante para reconstruir el hecho.

Una vez finalizada la audiencia, este matutino charló con el fiscal Rodríguez, quien comentó que en este caso “fue evidente que hubo un desprecio por la vida de la mujer, hubo plena consciencia en el momento de disparar y no hubo ningún síntoma de arrepentimiento que demuestre que eso no fue intencional. No hubo en el momento y no hubo en toda el tiempo que pasó hasta ahora arrepentimiento”.

Al ser consultado por los criterios que se tuvieron en cuenta para encuadrar el hecho en la figura de femicidio, Rodríguez explicó que “cuando se habla de femicidio se habla de superioridad, de dominación, de desprecio, de minimización por la vida de una mujer, que es lo que pasó en este hecho”.

Y agregó que “evidentemente ella (Mereles) estaba develando o estaba a punto de revelar algo comprometedor, tanto como para el muchacho como posiblemente para el padre también, en un momento se dijo que le molestaba a esta chica. Y el tema de no importarle absolutamente nada es lo que fundamenta el femicidio. La falta de respeto y no reparar en la vida de una mujer”.

Alivio y Justicia

Ángela Beatriz Mereles, hermana de la víctima, también habló con este medio una vez terminada la última audiencia del debate por el femicidio de su familiar. Expectante al fallo de los jueces, y tal cual había hecho durante toda la jornada de alegatos, la mujer sostuvo con firmeza un cartel con la leyenda “No olvido, no perdono. Justicia”.

“Nos sentimos un poco aliviados porque se que en el día de hoy (ayer) mi padre no puede asistir porque es una persona de edad y no aguantaría todo esto, pero en el día de hoy sentimos un poco más a la Justicia. Nos sentimos super agradecidos al señor que nos ayudó porque somos una familia que no tuvimos para pagar un buen asesor, pero nos dimos cuenta que pudimos obtener al menos un poco de Justicia para el alma de mi hermana”, reconoció la mujer al borde de las lágrimas.