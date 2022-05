Masiva convocatoria vecinal para ponerle freno al flagelo de las drogas

viernes 20 de mayo de 2022 | 2:48hs.

En San Pedro los casos de adicciones van en aumento, tornándose un tema que genera gran preocupación por las consecuencias que acarrea, tanto en las familias como en la sociedad. Es así que padres desesperados y la falta de un espacio para la atención de adolescentes y jóvenes adictos a las drogas son sólo dos de las cuestiones en torno a una creciente problemática.

Ahora, por iniciativa del Instituto María Ana Mogas se concretaron reuniones con la participación de varios actores sociales que planean conformar un consejo consultivo para abordar la temática que tiene alarmados a todos.

Si bien el consumo de alcohol y cigarrillos está casi naturalizado en la sociedad, no así el de otras drogas ilícitas y quizás tenga que ver con los efectos negativos de este tipo de adicciones, que va mucho más allá del daño a la salud del adicto y el entorno familiar.

Últimamente hubo casos de vandalismo y hurtos, directamente relacionados con el consumo de drogas y fue precisamente esto lo que llevó a la convocatoria del centro educativo de gestión privada Instituto María Ana Mogas, que fue víctima de un hecho.

Desde el colegio buscaron las vías para trabajar la problemática de forma mancomunada, más cuando en la localidad no se cuenta con un espacio y profesionales para atender estas situaciones.

Si bien está en construcción un Centro de Atención de Adicciones y un Hogar de Día, cuya obra avanzó en un 60%, no sólo urge la infraestructura sino la presencia de profesionales para atender la demanda creciente.

La concurrencia masiva a la convocatoria para la reunión realizada esta semana puso en evidencia que en distintos puntos de San Pedro el consumo de drogas está instaurado, tanto en la zona urbana como rural, y los clientes de este mercado ilegal son menores de edad (desde los 10 años).

Toda esta realidad torna el panorama aún más complejo. Durante la reunión distintos representantes de instituciones y organismos del Estado se expresaron sobre el tema, incluso se escuchó el conmovedor relato de una madre que desde enero padece con su hijo que se tornó adicto.

Primera persona

El testimonio en primera persona de esta mujer puso de manifiesto lo complejo que resulta para una familia encontrar ayuda eficiente para que el adicto pueda recuperarse.

“Comencé a buscar ayuda en San Pedro, no sabía dónde recurrir. Acá no hay un lugar donde encontrar asistencia y conseguí que lo reciban en El Manantial de Posadas. Estuvo ocho días internado, volvió a casa porque dependía de su voluntad estar o no internado y a la semana y media volvió a consumir. Fue un calvario todos estos meses salir a buscarlo, se llevaba cosas de la casa, con la Defensoría de Menores logramos que vuelva a Posadas”, contó angustiada la mujer. “Necesitamos un lugar donde asistir a nuestros jóvenes”, agregó.

El duro relato conmocionó a todos y sirvió para dimensionar la dramática situación por la que atraviesan las familias y que es necesario el trabajo en conjunto, a fin de montar una red que ofrezca los servicios que demanda el tratamiento de un caso. Para ello surgieron dos propuestas, por un lado la aprobación por ordenanza municipal que cree un área de atención a las adicciones y por otra parte un consejo consultivo para abordar el tema. Ahora habrá otros encuentros para aprobar o no lo propuesto.





Nota relacionada:

Piden compromiso y seriedad al Estado