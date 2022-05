Censo 2022: un censista se conmovió y ahora lanzó una campaña solidaria para los chicos mas carenciados

jueves 19 de mayo de 2022 | 12:24hs.

Un día pasó del censo nacional y dejó temas que aún son motivos de debates, como así también situaciones que se pudieron observar y ante esto tomar medidas como para poder ayudar.

En Jardín América ayer miércoles se hizo con éxito el censo y uno de los censistas, Marcos Benítez, a quién le tocó asistir a barrios mas carenciados, tras percatarse del contexto en que viven muchos chicos jardinenses, tomó una decisión, hacer una campaña solidaria para juntar abrigos y calzados para estos niños.

Marcos Benítez, docente que se desempeña en un establecimiento educativo de la localidad, en diálogo con El Territorio expresó lo que pudo notar y por eso su impronta para acompañar a los que mas necesitan. "Tengo esas ganas de ayudar, mas que nada a los niños y con el frío que hace estos días como así también lo que va a venir en invierno, el propósito es asistir con abrigos y calzados a los que menos recursos tienen". Además, precisó que tiene la posibilidad de compartir experiencias en distintos grupos, no solo en el ámbito educativo, sino también deportivo ya que forma parte de Aguará Rugby Club, Benítez mencionó: "ingresamos a lugares donde la ciudadanía no accede o no conoce, es como que pasa por al lado o por encima y hay muchos niños que le hace falta ropa para soportar estos fríos".

Por eso la idea es hacer una colecta, como para brindar una mano a los chicos de la ciudad de las diagonales. "La intención es juntar ropa, abrigos, calzados para los recién nacidos y hasta 12 años, que ellos no sufran de las bajas temperaturas es fundamental", dijo el docente.

Benítez a su vez contó que le tocó la experiencia ayer miércoles de llegar a viviendas precarias, donde los chicos están descalzos y con pocos abrigos, por eso tomó la iniciativa, propuso su idea en distintos grupos de Whatsapp y prontamente acaparó la atención como para hacer eco de su proyecto. "Queremos que esto se dé durante todo el invierno, no vamos a poner una fecha límite para entregar las donaciones, solo queremos ayudar en lo mas que se pueda", concluyó.