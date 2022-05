Crimen de la taxista: "Es aberrante lo que hicieron con mi hermana, sin qué ni para qué"

jueves 19 de mayo de 2022 | 10:46hs.

La familia de Claudia Benítez (35), la taxista posadeña desaparecida el martes a la madrugada en medio de un servicio y cuyo cuerpo fue encontrado ayer en el fondo de un pozo situado en el paraje Nemesio Parma, con el rostro cubierto con una blusa y las manos atadas, comenzó el intrincado periplo en busca de justicia.

Lo confirmó su hermana, Graciela Benítez, anunciando que esperan la entrega del cuerpo para poder despedirla pero paralelo a eso continúan buscando información para aportar a la causa. "Estamos esperando la respuesta del juez para que nos entreguen el cuerpo y a su vez iniciando el pedido de justicia. En este momento lo más importante es que nos entreguen el cuerpo y después veremos cómo sigue la investigación", manifestó la mujer en diálogo con el programa Acá te lo Contamos (Radioactiva 100.7).

Graciela admitió que junto a su familia "necesitamos que se haga justicia, es aberrante lo que hicieron con mi hermana, sin qué ni para qué, porque era una mujer trabajadora, no era ninguna tránsfuga, no andaba en cosas raras. Solamente hacía su trabajo lo más honestamente posible, entendiendo que brindaba un servicio indispensable para las chicas en un tiempo de mucha inseguridad".

"Se están hablando cosas de mi cuñado (marido de la víctima) pero lo cierto es que aún no sabemos nada. Lo que veíamos es que estaban bien aunque surgieron datos de que tenían problemas pero eso fue hace mucho tiempo", reveló la mujer y añadió como segunda hipótesis "el choque que tuvo mi hermana el sábado a la madrugada con una abogada del poder judicial que la amenazó de muerte a través de mensajes de audio, pero hasta ahora no hay nada concreto y queremos saber porque no tenemos que descartar nada".

El marido de la víctima, Juan Andrés R. (39) permanece detenido en calidad de incomunicado a instancias del titular del Juzgado de Instrucción Siete, Miguel Mattos, que en este contexto de pocas certezas lo considera sospechoso. "Hasta que no se sepa cómo y quiénes la mataron va a seguir en esa condición", puntualizó Graciela.

"Ni siquiera pensábamos que alguien le iba a hacer algo así. Yo la última vez que la vi junto a su marido estaban bien o al menos eso demostraban. No me consta que se llevaban mal o que hubiera violencia actual entre ambos", dijo aunque en ese sentido admitió que "tiempo atrás estuvieron mal en su relación e incluso ella llegó a requerir un botón antipánico, pero eso pasó, después se reconciliaron y otra vez se juntaron".

"Entre nosotras" para viajar seguras

Como una ironía de la vida, Benítez fue una de las pioneras en Posadas en prestar el servicio de pasajeros "entre nosotras", destinado a mujeres que querían viajar seguras de los peligros cotidianos a las que están expuestas. Pero ese taxi fue encontrado totalmente incinerado y su cuerpo descartado en un pozo.

El compromiso de la ahora víctima se vio reflejado y fue contado por este medio hace siete meses, en octubre del año pasado, cuando una joven fue herida en el pecho con una posta de goma disparada por un efectivo de la Policía de Misiones en medio de un procedimiento irregular.

Los hechos ocurrieron a las 7 de la mañana, en una parada de colectivos de las avenidas Uruguay y Cabred, a la salida de un boliche bailable.

La información oficial inicial de la fuerza indicó que habían intervenido en un "descomunal" desorden, pero con el correr de las horas se detectaron muchos cuestionamientos sobre la intervención policial. Y una prueba fundamental fue un video en el que quedó registrado el disparo.

Ese audiovisual fue aportado por la taxista, quien no sólo se comprometió in situ, sino que también se puso a disposición de la familia con constantes consultas e incluso traslados.

Rotas

Es por eso que en las redes sociales cientos de personas, sobre todos mujeres, principales víctimas de la inseguridad y la violencia machista, se manifestaron efusivamente evocando el compromiso de Claudia y reiterando el pedido de justicia.

Estoy muy enojada. No hay moraleja acá, hay unos chicos que ya no tienen mamá, que toda su vida se van a acordar de que la encontraron maniatada, con una bolsa en la cabeza en una zanja. Esta noche no tengo ni un mensaje esperanzador de lucha o similar. Hoy solo estoy harta. — rovi (@rosariovillalb) May 19, 2022

"Me rompe la noticia de Claudia Benítez, pocas son las taxistas mujeres en ésta ciudad que nos brindaban tranquilidad de regresar sanas y salvas. Bronca y dolor que exista gente tan sorete capaz de cometer crimenes así. Cansada de que sigan cometiendolos con total tranquilidad", dice uno de los tantos posteos, al igual que otro: "Estoy muy enojada. No hay moraleja acá, hay unos chicos que ya no tienen mamá, que toda su vida se van a acordar de que la encontraron maniatada, con una bolsa en la cabeza en una zanja. Esta noche no tengo ni un mensaje esperanzador de lucha o similar. Hoy solo estoy harta".

También en redes sociales existe se difunde una colecta solidaria "para los gastos de sepelio o lo que puedan necesitar sus niños", dando cuenta que la vícitma era el sostén de la familia.