Censo 2022: el operativo censal seguirá hoy tras cerrar la jornada con casas sin relevar

jueves 19 de mayo de 2022 | 8:10hs.

Misiones fue escenario, al igual que todo el país, del Censo Nacional. Sin embargo, a raíz de diversos reclamos que relevaron ciudadanos en distintos municipios quienes indicaron no haber sido censados al momento del cierre de la actividad, a las 18 de ayer, se dispuso que en la tierra colorada se continuará con el relevamiento durante la jornada de hoy.

Ello fue dispuesto de manera oficial. En este sentido, desde el Instituto Provincial de Estadística y Censo (Ipec) habilitaron líneas de comunicación para informar que si el censista no llegó a visitar el domicilio, se dirija al Instituto. Dicha modalidad se hará entre hoy y el domingo, precisaron desde la entidad.

Al mismo tiempo, precisaron que el contacto puede ser vía telefónica al 0376-154334559 o a través de las redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram que tiene el Ipec Misiones. Al igual que a nivel nacional, se deberá brindar detalles en relación a la calle y número en el caso de que deba realizarse el relevamiento de forma presencial.

Es que a pocos minutos de la conclusión de la jornada del censo, varias personas elevaron sus quejas y expresaron no haber sido visitados por el censista. Según supo El Territorio, en diversos puntos de Posadas no se concretó el relevamiento e incluso hubo edificios que no fueron censados en su totalidad. Similar reclamo hubo en otras comunas, como por ejemplo en Candelaria donde vecinos hicieron llegar su preocupación al respecto. Lo mismo ocurrió en Jardín América. En Puerto Iguazú, se multiplicaron los reclamos de ciudadanos, que informaron que llegó la hora 18 y no acudieron los censistas a los domicilios.

Al igual que a nivel nacional, en la tierra colorada se destacó el desarrollo del censo que, en algunos casos, se realizó con mayor celeridad debido a que muchos optaron por el relevamiento de forma digital, hecho que derivó que el relleno de la planilla sea más rápido.

En medio de una jornada de mucho frío sobre Misiones, se vivió una jornada tranquila, sin sobresaltos. La solidaridad y la buena atención a los censistas marcaron el pulso de un día que fue distinto, tanto en Posadas como en el interior provincial.

Uno de los puntos más sorpresivos del feriado por el censo fue la participación del propio gobernador Oscar Herrera Ahuad, quienes desde tempranas horas de ayer recorrió las casas en la zona de las avenidas Jauretche, Tacuarí, Vivanco y Centenario. Su rol sorprendió a los vecinos y allí, destacó el operativo, al que consideró un eje fundamental para definir las nuevas políticas públicas al respecto.

El décimo primer relevamiento nacional desde 1869 finalizó con amplia participación ciudadana, censos virtuales en buena parte y reclamos por no haber sido relevados al cierre que, para estos casos, continuarán entre hoy y el domingo según se notifique al respecto.

