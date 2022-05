La joven que denunció a Sebastián Villa es misionera

jueves 19 de mayo de 2022 | 2:00hs.

La joven que denunció al jugador de Boca, Sebastián Villa, por violación e intento de homicidio es oriunda de Misiones, según pudo determinar El Territorio en base a elementos que obran en el expediente. Precisamente, según detalló su hermano en sede judicial, nació en la localidad de Eldorado.

Para evitar la revictimización de la denunciante, hasta ahora solamente ha sido identificada como R.T.D (21). La joven, según se detalla en el expediente, es madre y trabaja en el rubro de estética para la mujer desde hace muchos años en Buenos Aires, donde tiene el domicilio real en la actualidad.

En su denuncia, a la que tuvo acceso este medio, señaló que conoció en un bar al futbolista a principios del año 2020. “A partir del día en que lo conocí comenzamos a frecuentarnos con habitualidad, compartiendo distintas clases de situaciones, almuerzos, cenas, etcétera, lo que permitió que conozca a su entorno más íntimo, como lo son los familiares, amigos, y compañeros de su club de fútbol”, declaró sobre su relación.

Los hechos denunciados ocurrieron en junio en un country del partido bonaerense de Ezeiza. En la actualidad la causa avanza con la incorporación de pruebas y testimonios y no se descarta que la Justicia determine su detención, según reportaron diversos medios nacionales. Al respecto, en la jornada de ayer se negó el pedido de eximición de prisión.

El día martes declararon tres personas del entorno de la víctima y en sus declaraciones coincidieron en lo traumatizada y deprimida que se mostró la víctima tras el hecho, informaron el miércoles fuentes judiciales.

Al detalle, hermanos y una amiga de la misionera que denunció el pasado viernes al jugador de Boca Juniors brindaron su testimonio ante la fiscal Vanesa González, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucciones (UFI) 3 Especializada en Violencia Familiar y de Género, Abusos Sexuales y Delitos Conexos a la Trata de Personas de Lomas de Zamora.

El testimonio de la amiga de la víctima –al que tuvo acceso la agencia Télam- se centró en los momentos posteriores a que la joven le diera aviso para que la asista tras el presunto abuso que sufrió por parte de Villa el 26 de junio de 2021, en una vivienda del jugador en el barrio privado “Venado II”, de Canning.

“Fuimos a un asado en Ezeiza y después a la casa de Sebastián Villa (…) estuvimos ahí tomando, Sebastián tomando whisky (…). Yo me retiré, después mi amiga me escribió más tarde, me dijo que vuelva a la casa”, expresó la joven en su testimonio ante la Justicia.

Según su declaración, la joven regresó pero una persona de seguridad no le abrió la puerta, mientras que su amiga no le atendía el celular porque, según aclaró, el jugador “se lo había sacado”. Al día siguiente, cuando se encontró con su amiga la notó “rara”, por lo que le preguntó qué había pasado la noche anterior y fue allí que la víctima le relató el abuso que sufrió por parte de Villa.

“(Villa) le reclamó que estuvo con sus compañeros (de Boca Juniors, en el asado), le hizo una escena de celos”, aseguró la testigo.

Tras el hecho denunciado, la joven señaló que su amiga fue al hospital a hacerse ver y que luego “quedó shockeada”. “Decía que no quería sentir más el perfume de él, se cortó el pelo, no quería comer, no quería salir”, describió la testigo.

“Cuando fue al médico la llamaron los amigos de Sebastián y le preguntaron si necesitaba medicamentos y con cuánto dinero se solucionaba eso”, remarcó la joven en su testimonial ante la fiscal González. Finalmente, dijo que un amigo del futbolista de nombre Félix Benítez le llevó a un bar un sobre con “cinco mil dólares”, que la víctima devolvió al día siguiente.

Por último, la joven manifestó que posee “audios y videos” de la noche del hecho, los cuales le fueron enviados por su amiga antes de que “le agarraran el celular y le borraran todo”. Ante la consulta de la fiscal, la testigo declaró que esa noche en la casa del country estaba también presente un hombre conocido como “Vikingo”, al que describió como “seguridad” de un bar de Palermo.

La declaración de la joven coincide con la que también el martes brindaron en la fiscalía dos de los hermanos de la víctima, quienes aseguraron que tras el hecho comenzaron a verla “mal, con la cara llorosa y deprimida”.“Le noté la cara hinchada, en el cuello tenía como apretones, como cuando te apretás y te queda marcada la piel”, expresó el hermano mayor.

El hombre indicó que tiene un vínculo muy fuerte con su hermana, quien le confesó que Villa “la violó” y le ofreció dinero “para que no lo divulgue y la perdone”.

En tanto, el hermano menor agregó que su hermana le contó que Villa “la agredió y la golpeó” y que había sido “víctima de abuso” por parte de quien en ese momento era su pareja. También declaró la madre de la denunciante, ampliaron fuentes del caso.

La denuncia

La denuncia contra Villa fue presentada el viernes pasado por el abogado de la víctima, Roberto Castillo, en la UFI 3 de Esteban Echeverría. Al recibirla, la fiscal González tomó la medida de prohibición de salir del país a Villa y de acercamiento a la víctima y su entorno familiar.

El lunes, la denunciante ratificó su acusación y presentó más pruebas ante la Justicia, que llamó a declarar a cuatro testigos y ordenó una serie de medidas, entre ellas, notificar al club Boca Juniors de la denuncia realizada por la víctima.

También la fiscal libró un oficio a la Policía para que informe sobre los llamados al 911 realizados la noche del 26 de junio de 2021, y le envió un oficio al country donde se produjo el hecho.

A su vez, le requirió al Ministerio de Seguridad bonaerense que informe el resultado del GPS en el que quedó registrado el trayecto realizado por un patrullero que, aparentemente, llegó al country tras un llamado al 911 de un vecino, y la historia clínica de la víctima al porteño Hospital Penna, donde la joven fue atendida el día siguiente.

Por su parte, el abogado de Villa, Martín Apolo, solicitó ante la Justicia de Garantías de Lomas de Zamora, la eximición de prisión de su defendido. El juez Javier Mafucci Moore rechazó el pedido de Villa y fundamentó que “no es momento en el expediente para resolverlo y para conceder el recurso, ya que ni siquiera se lo citó a declaración indagatoria”.