Hallan muerta a la taxista, en un pozo y maniatada

jueves 19 de mayo de 2022 | 5:00hs.

Claudia era oriunda de Oberá y tenía otras seis hermanas. Rosa es la única que vive actualmente en Paraguay y desde el martes, ni bien se enteró de la desaparición de su familiar, no dudó en cruzar el Paraná para acompañar a sus seres queridos.

Junto a sus hermanas Graciela y Nancy Benítez, ayer estuvo desde muy temprano en Nemesio Parma intentando saber algo más del paradero de Claudia. Es por ello que el llanto desconsolado y las escenas de profundo dolor no se hicieron esperar tras la confirmación del hallazgo de un cuerpo.

“Estoy en el aire, no sé qué pasó. Yo estoy del otro lado y mis hermanas están de este lado. Lo que sí que ella me iba a visitar y cuando iba me decía ‘hermana, estoy pasando un momento dificil’. No sé por qué ella me decía que se sentía sola. Hay muchas cosas que me hacen pensar. Ella estuvo en el casamiento de mi hija hace poquito. ‘Hermana, yo te quiero contar algo’, me dijo, pero hasta ahí nomás porque yo tenía mucha gente en casa, después quedamos en hablar y no hablamos”, recordó entre lágrimas Rosa, quien vio por última vez a Claudia el pasado sábado 14 de mayo.

“Yo solía llamarle a la mañana y justo ese día (martes) no le llamé, no sé qué me pasó que no la llamé”, se lamentó la mujer quien está segura que Claudia afrontaba un problema que a nadie de su familia supo decir el por qué.

Por su parte, tanto Graciela como Nancy, ayer apuntaron sus sospechas al inconveniente que Claudia tuvo el domingo por la madrugada con otra automovilista sobre la avenida Maipú.

Allí, esta última, en estado de ebriedad, habría chocado la parte trasera del móvil de Benítez, quien esperaba pasajeros frente a un local bailable de Posadas.

Añadieron que esa madrugada su hermana fue insultada y amenazada por la pareja que iba en el otro vehículo. “Estamos muy preocupadas porque hay audios, hay videos donde una abogada del poder judicial amenaza a mi hermana, también hay policías que la amenazaron”, afirmó Nancy ayer en medio de la desesperación por intentar saber quiénes son los responsables del atroz crimen.

“Las amenazas empezó a recibir al otro día que sería domingo. Ella hace viajes a chicas que salen del boliche y ahora no sabemos por qué ella tuvo ese dato para hacer ese viaje si no había micros, no había colectivos”, agregó Graciela.

Y añadió: “No creo que mi cuñado esté involucrado en esto. Ella no tenía problemas con mi cuñado, el sábado pasado fuimos a un casamiento en Paraguay y ella no tenía problemas, estaban bien, se fueron a un hotel con mis sobrinitos. No puedo creer nada de mi cuñado, sí un año atrás tuvieron problemas pero como los que tenemos todas las personas, mi hermana estaba intentando restablecer la pareja”.





