La última charla de Claudia con una amiga y las dudas del supuesto viaje

jueves 19 de mayo de 2022 | 6:05hs.

“Yo me siento culpable porque ella me invitó a su casa, capaz me quiso decir algo y no me dijo porque llegó el marido. A todos les mandó mensajes diciendo que tenía algo que mostrar. Todos nos quedamos con la incógnita de qué le pasaba”, dijo casi entre lágrimas Analía Mascareño, quien junto a Claudia y otras once mujeres, formaban Mujeres al Volante, un grupo de Whatsapp entre compañeras de trabajo de distintas empresas de taxis y remises pero que por sobre todo tenían en común la amistad y el deseo de cuidarse entre todas en la calle.

El aporte de Analía no es uno más en el caso. Y quizás representa un testimonio fundamental para desentrañar las dudas que se tejen, por estas horas en torno a las circunstancias del terrible y atroz final que tuvo Claudia Benítez (34). La joven fue una de las últimas personas que vio con vida a su amiga, el lunes por la noche, cuando ambas compartieron una cena en casa de Claudia en el barrio Itaembé Miní. Incluso la víctima le preguntó cuánto podría cobrar un viaje hasta la zona del Parque Industrial porque no estaba al tanto de la distancia. Pero el martes a las 6 de la mañana fue la última vez que su amiga reportó un viaje. Desde allí no volvieron a saber de ella. Todo hasta ayer al mediodía cuando se enteraron de la sospecha que nadie quería confirmar: el hallazgo del cuerpo sin vida.

Tanto la entrevistada como muchas de sus compañeras son conscientes de que Claudia no la estaba pasando bien en su casa. Y que su pareja, Juan Andrés R. (39), estaba celoso de ella por sus logros personales. “Me contaba que le denigraba, estaba celoso porque ella pudo conseguir un trabajo y salir adelante. Que no dependía de él para sus gastos y eso parece que le molestaba mucho a él”, relató la trabajadora del volante, quien desde junio del año pasado hasta ahora formó una muy buena amistad con Claudia, lo que le permitió a ella saber muchas cosas que ocurrían puertas hacia dentro de su casa.

Comentó que en su momento, junto a su novio que también es taxista, advirtieron en una oportunidad un moretón en el rostro de su amiga. Pero Claudia dijo haber tenido una caída.

Desde el aporte de Analía, las diferencias entre el ahora detenido y su pareja empezaron con la cuestión económica. “Nosotros tenemos pruebas de los mensajes de ella contando de cómo él la maltrataba a ella. Diciendo que ella estaba destruida por lo que él le decía, ya no es una amenaza de dice que, nosotros pensamos que a ella le estaba pasando algo y realmente queremos que esto se esclarezca porque no queremos que pase otro caso como el de Claudia. Ella terminó de la forma que nadie quiere terminar, nos duele en el alma. Ella dio su servicio por las chicas, para cuidar de las chicas y ella no se pudo cuidar”, aseveró la entrevistada.

Sobre la última charla con su amiga comentó: “Me pareció raro que me haya pasado su ubicación”. Dijo que ese lunes, después de las 22, pasó por casa de Claudia y que tras pasar al baño hablaron en la cocina. “Me comentó que le estaban consultando por viajes porque al otro día había paro y a los 10 minutos llegó el marido, él saluda, dice buenas noches y se retira. Nosotros seguimos hablando y riendo porque recordábamos los tiempos cuando ella trabajaba en la remisería. No fue nada raro. Me consultó por una tarifa de Itaembé hasta el Parque Industrial, le dije 1000 pesos más o menos. Ella me abrazó y entró. Ahí ya no hablamos más, ni siquiera por Whatsapps”, agregó.

Por lo que sabe la entrevistada, el móvil de Claudia fue visto por cámaras de seguridad a las 5.50 saliendo por la avenida 147 con dirección al Parque Industrial. “Ella cuando da el servicio es a las 6.01 y la última conexión del Whatsapp es a las 6.09. Vimos que el asiento del conductor estaba muy atrás y eso nos llamó la atención, ella los usaba bien adelante, como que estaba adaptado para una persona muy alta”, comentó la mujer sobre cómo encontraron el Chevrolet Corsa de Benítez.

Incidente frente al boliche

Al ser consultada por el incidente que Claudia tuvo el fin de semana frente a un boliche posadeño, Analía refirió que varios de sus colegas acudieron ese día para asistir a su compañera. Comentó que si bien está al tanto de que trascendieron supuestas amenazas contra la víctima por ese episodio sostuvo que ella no puede afirmar que ese inconveniente pudo ser lo suficientemente grave para desencadenar semejante asesinato.

“Nosotros llegamos acompañarle a ese lugar cuando secuestraron el auto que le chocó a ella, fue domingo a la madrugada, a eso de las 4.30. Ella estaba esperando pasajeros frente a Umma, dentro del auto estaban una femenino y dos masculino, quienes fueron los que le chocaron. Ella se bajó, uno de los tipos la agredió verbalmente diciéndole que no sabía con quien se metía y cosas así”, relató Analía sobre la actitud de uno de los ocupantes del otro coche, un Fiat Palio rojo que al parecer era guiado por una abogada quien posteriormente dio 2,59 gramos de alcohol en sangre. Y que motivó el secuestro del vehículo por parte de los agentes municipales que intervinieron.

La entrevistada comentó que Claudia intentó mantener contacto con la conductora del Palio con la intención de llegar a un arreglo por el tema de los daños en su Corsa, aunque aparentemente la abogada se habría negado a hablar con ella y solucionar el tema mediante abogados.





Hallan muerta a la taxista, en un pozo y maniatada

El compromiso y el cuidado “entre mujeres” de Claudia