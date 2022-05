Hallan muerta a la taxista, en un pozo y maniatada

jueves 19 de mayo de 2022 | 6:08hs.

Sumergido varios metros dentro de un pozo de agua de una propiedad abandonada en la zona conocida como Campo Bauer, a poco más de dos kilómetros de donde la Policía encontró calcinado su taxi Chevrolet Corsa sobre un camino vecinal que atraviesa el paraje Nemesio Parma, en el oeste posadeño, investigadores encontraron ayer el cuerpo que sería de Claudia Benítez, la trabajadora del volante de 34 años que era intensamente búscada desde el martes a la mañana y cuya muerte, por estas horas, presenta dos hipótesis bien marcadas.

La vivienda donde encontraron el cuerpo está a pocos metros de la calle 239, arteria principal que conduce al paraje Nemesio Parma. Fotos: Natalía Guerrero

Personal de Bomberos y Criminalística que trabajaron en el sitio del hallazgo confirmaron que la mujer tenía las manos atadas en la espalda y la cabeza semisumergida, cubierta con prendas de vestir. Además de signos de golpes en la cabeza y una lesión en el cuello que podría ser compatible con arma blanca.

Si bien por las prendas halladas en el lugar, como los últimos datos aportados a la causa apuntan a que Benítez fue asesinada antes de quemarse su coche, resta el reconocimiento formal del cuerpo que se realizará hoy con familiares en la Morgue Judicial de la capital provincial. La primera parte de la necropsia se hizo hasta anoche, con el relevamiento de ADN y huellas dactilares y se espera que hoy se retome y concluya. “No se definió la causa de muerte”, dijo al cierre de esta edición una fuente policial.

Sobre al hallazgo, fuentes que intervienen en la pesquisa por el conmocionante caso indicaron a este matutino que cerca de las 9 de ayer un vecino de Campo Bauer habría alertado a los pesquisas sobre movimientos extraños un día antes en una propiedad ubicada sobre un camino terrado detrás del predio del Parque Industrial de Posadas.

Familiares de la taxista al momento de enterarse de la trágica noticia.

De inmediato, distintas dependencias de la Policía de Misiones, en conjunto con personal de Bomberos, iniciaron distintos rastrillajes por la zona hasta que finalmente ubicaron una vivienda de material, sin rastros de reciente presencia de ocupantes y que en su terreno tenía un pozo de agua. Rastros de manchas de sangre mostraron un claro camino al pozo, que estaba cubierto con ramas.

Al revisar, los pesquisas notaron la existencia de un bulto en el interior, a unos siete metros, y que minutos más tarde confirmó que se trataba del cuerpo de una mujer.

Inmediatamente, el juez de Instrucción Siete, Miguel Mattos, junto con sus secretarios, arribaron al lugar y el camino vecinal de acceso a la propiedad fue celosamente custodiado por un importante número de efectivos policiales.

La noticia del hallazgo movilizó rápidamente a familiares y compañeros de trabajo de Claudia que desde temprano se habían sumado a las labores de búsqueda y que se habían concentrado en el sitio donde fue hallado calcinado el móvil, el martes por la mañana.

Hermanas de la víctima se sumaron a las tareas de búsqueda de la Policía.

Cerca de las 11, hermanas y allegados a Claudia pedían a gritos ingresar al lugar del hallazgo, aunque la cautela de la Policía hizo que esperaron por varias horas detrás de la cinta de seguridad el arribo de una autoridad judicial o policial que confirmara o descartara la triste noticia.

Aunque la llegada de una patrulla policial con un ataúd metálico no hizo más que confirmar el peor final que nadie de la familia de Claudia quería saber. Horas después, ya entrada la siesta, la Policía confirmó que se había encontrado el cuerpo de una mujer con características similares a las de la taxista buscada.

En torno a posibles móviles del hecho, y con la cautela y hermetismo con la que se manejan los investigadores hasta anoche, no se avizoraba una hipótesis clara y firme en el caso.

La posibilidad de un intento de robo que se haya salido totalmente de las manos por parte de los tres supuestos pasajeros que habrían tomado el viaje el martes por la mañana es una sospecha que por ahora no se puede descartar por completo.

La versión tiene algunos contrapuntos, más que nada porque el radio estereo del coche no fue robado, aunque sí los homicidas pudieron haber escapado con la recaudación del día de la mujer.

Otro aspecto que no se puede dejar de lado es la posibilidad de que la pareja de Benítez, identificada como Juan Andrés R. (39) -detenido el martes- pudiera tener algún tipo de vinculación.

Cerca de las 14.30 el cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial para autopsia.

Si bien las hermanas de Claudia no creen que su cuñado pueda tener relación en el caso, distintos elementos incorporados al caso no dejan de posicionarlo como un sospechoso en el caso.

Más aún teniendo en cuenta que amigas y otras trabajadoras del volante de la víctima señalaron ante la Policía que Claudia no venía teniendo una buena relación de pareja con el detenido.

Incluso trascendió una conversación que la víctima habría tenido con sus colegas en donde afirmaba tener problemas con su concubino y que analizaba la posibilidad de mudarse.

Conmoción familiar

Claudia era oriunda de Oberá y tenía otras seis hermanas. Rosa es la única que vive actualmente en Paraguay y desde el martes, ni bien se enteró de la desaparición de su familiar, no dudó en cruzar el Paraná para acompañar a sus seres queridos.

Junto a sus hermanas Graciela y Nancy Benítez, ayer estuvo desde muy temprano en Nemesio Parma intentando saber algo más del paradero de Claudia. Es por ello que el llanto desconsolado y las escenas de profundo dolor no se hicieron esperar tras la confirmación del hallazgo de un cuerpo.

“Estoy en el aire, no sé qué pasó. Yo estoy del otro lado y mis hermanas están de este lado. Lo que sí que ella me iba a visitar y cuando iba me decía ‘hermana, estoy pasando un momento dificil’. No sé por qué ella me decía que se sentía sola. Hay muchas cosas que me hacen pensar. Ella estuvo en el casamiento de mi hija hace poquito. ‘Hermana, yo te quiero contar algo’, me dijo, pero hasta ahí nomás porque yo tenía mucha gente en casa, después quedamos en hablar y no hablamos”, recordó entre lágrimas Rosa, quien vio por última vez a Claudia el pasado sábado 14 de mayo.

“Yo solía llamarle a la mañana y justo ese día (martes) no le llamé, no sé qué me pasó que no la llamé”, se lamentó la mujer quien está segura que Claudia afrontaba un problema que a nadie de su familia supo decir el por qué.

Por su parte, tanto Graciela como Nancy, ayer apuntaron sus sospechas al inconveniente que Claudia tuvo el domingo por la madrugada con otra automovilista sobre la avenida Maipú.

Allí, esta última, en estado de ebriedad, habría chocado la parte trasera del móvil de Benítez, quien esperaba pasajeros frente a un local bailable de Posadas.

Añadieron que esa madrugada su hermana fue insultada y amenazada por la pareja que iba en el otro vehículo. “Estamos muy preocupadas porque hay audios, hay videos donde una abogada del poder judicial amenaza a mi hermana, también hay policías que la amenazaron”, afirmó Nancy ayer en medio de la desesperación por intentar saber quiénes son los responsables del atroz crimen.

“Las amenazas empezó a recibir al otro día que sería domingo. Ella hace viajes a chicas que salen del boliche y ahora no sabemos por qué ella tuvo ese dato para hacer ese viaje si no había micros, no había colectivos”, agregó Graciela.

Y añadió: “No creo que mi cuñado esté involucrado en esto. Ella no tenía problemas con mi cuñado, el sábado pasado fuimos a un casamiento en Paraguay y ella no tenía problemas, estaban bien, se fueron a un hotel con mis sobrinitos. No puedo creer nada de mi cuñado, sí un año atrás tuvieron problemas pero como los que tenemos todas las personas, mi hermana estaba intentando restablecer la pareja”.





La última charla de Claudia con una amiga y las dudas del supuesto viaje

El compromiso y el cuidado “entre mujeres” de Claudia