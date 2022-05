“La gente se identificó con el equipo”

jueves 19 de mayo de 2022 | 1:00hs.

La tristeza por la eliminación en cuartos de final de la Liga Nacional ya pasó. En OTC ya planifican la temporada 2022/23 en la máxima categoría del básquet argentino y por eso extendieron por un año el contrato del entrenador Fabio Demti.

Con la intención de darle continuidad al proceso y también de ganar tiempo para empezar a armar el plantel, el Celeste ya se puso manos a la obra y el entrenador repasó en un mano a mano con El Territorio lo que fue la última temporada y lo que espera para la que viene.

“La temporada fue de menor a mayor. Cumplimos con poder entrar entre los ocho mejores, pero me quedó el sabor amargo de no poder estar completos en los últimos dos juegos, pero nos tocó así”, arrancó el entrenador, haciendo referencia a los últimos juegos ante Quimsa, en los que no jugó Melvin Johnson por lesión.

“Creo que podríamos haber hecho algo más si teníamos a todos los jugadores, competir de igual a igual”, agregó Demti, consciente del poderío de los santiagueños pero confiado en el potencial que tenía su equipo.

Pero para el entrenador la clave en la temporada pasó por cómo los jugadores entendieron lo que él pretendía y que, más allá de los resultados, generaran una identidad.

“Me gustó que los jugadores se identificaron con mi idea, que la tomaron como propia, aunque no salían los resultados durante la primera parte de la Liga Nacional o en el Súper 20. La gente también se identificó con el equipo, aún cuando perdimos, porque reconocieron el esfuerzo y eso se vio no sólo en los últimos partidos, sino a lo largo de la temporada”, aseguró Demti.

Tras su primera experiencia en las burbujas de la Liga Nacional 2020/21, OTC pudo jugar en casa y también le tocó visitar estadios históricos. El famoso “derecho de piso” no fue algo que incomodó al Celeste según la mirada de su entrenador.

“Al tener un equipo con experiencia pudimos ir a competir de igual a cualquier cancha y no sentimos ese ‘derecho de piso’”, analizó y nuevamente hizo hincapié en la identidad que buscaron, con la que siempre buscaron ser protagonistas.

“Más allá de que hayamos tenidos algunas noches mejores que otras, siempre estuvimos a la altura”, destacó.

El mercado manda

Como en toda temporada, cuando se terminen las finales comenzarán a rearmarse los planteles, aunque en OTC ya dieron el primer paso con la renovación de Demti y, por ende, el entrenador también empezó a mirar a qué jugadores quiere para su Celeste 2022/23.

“Vamos a intentar igualar o mejorar lo que se hizo. Dependerá del mercado también. Conocer al club y a los dirigentes hace que para todos sea más fácil y es un paso adelante. No doy muchas vueltas para armar los equipos, pero tendremos que esperar al mercado y ver qué equipo podemos conformar”, indicó.

Es que aún la temporada no concluyó, pero el mercado de pases ya empezó y, sin dudas, en este caso ganar tiempo es vital para tener más opciones.

“Vamos a buscar jugadores que se adapten a la conducción y a la manera de jugar nuestra. Tendremos que hacer una mezcla de talento con energía”, avisó y agregó que “el único que tiene contrato por una temporada más es Nicolás De los Santos”.

“Tengo interés en que se queden varios jugadores. Me gustaría repetir alguno de los extranjeros, o a los tres, pero todo dependerá del mercado de pases. Hubo jugadores que hicieron una gran temporada y seguramente los van a venir a buscar, entonces tendremos que ver qué les podemos ofrecer y cuáles son sus expectativas”, analizó.

Para la siguiente temporada, Demti espera poder darle más lugar a los chicos, que realizaron una gran temporada en la Liga de Desarrollo.

“Queremos darle más protagonismo a los chicos. Santiago Konaszuk está más maduro y creo que nos puede aportar mucho. Creo que hay muy buenos jugadores, pero no hay que apurar procesos. La idea es que sean importantes en el equipo”, cerró el entrenador.

OTC empezó a palpitar la temporada 2022/23 y Fabio Demti comenzará con la tarea de armar un plantel competitivo para que el Celeste sea nuevamente protagonista.