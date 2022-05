Barby Silenzi confirmó su separación de El Polaco: “Cada uno por su lado”

jueves 19 de mayo de 2022 | 6:00hs.

Barby Silenzi reveló que con El Polaco decidieron separarse luego de haber comunicado que no estaban atravesando un buen momento de pareja.

Consultada por Paula Varela para Socios del Espectáculo (eltrece), la bailarina confirmó las versiones que habían circulado en el último tiempo.

“Sí, ya estamos separados definitivamente, pero todo re bien. Todo desde el amor que nos seguimos teniendo. Cada uno por su lado. Estamos bien”, contó Barby en diálogo con la periodista.

La semana pasada la bailarina había comentado que con el cantante no estaban bien. Como invitada en el piso de Lam (América), adelantó que con El Polaco estaban atravesando una crisis. Cuando Ángel de Brito le preguntó si estaba separada, ella confesó: “La verdad no te puedo decir ni ‘sí’, ni ‘no’. Lo que puedo decir es que tenemos mucho amor el uno por el otro. Para mí, él es mi gran amor, ya lo saben, desde hace muchos años, y él también tiene ese amor hacia mí”.

Al ser consultada por las razones que habían desencadenado la crisis, Barby Silenzi señaló que el trabajo había sido uno de los culpables.

“Él está con muchos compromisos laborales, viaja un montón, y está como muy enfocado en eso. Y yo estoy con mi trabajo, con las nenas; y como que la pareja está ahí”, explicó en LAM.

“Tenemos que sentarnos a charlar y ver qué pasa con este amor que tenemos y que ahora no está fluyendo”, dijo a corazón abierto. Más allá de que su relación no estuviera atravesando el mejor momento, Barby aseguró que apoyaba al papá de su hija Abril en todos los proyectos que emprendía.

“Yo tengo reclamos, él tiene otros y no estamos pudiendo ponernos de acuerdo... Yo reclamo presencia, ponele. Y él me dice: ‘Tengo que trabajar’. Yo lo recontra banco. Y me pone muy contenta lo que le está pasando”.

La bailarina se refirió a la convivencia de la pareja: según contó, no tenían en mente vivir juntos pero al mes de iniciar su relación ella quedó embarazada.

“En el medio, nos agarró la pandemia y quedamos todos juntos varados. Y no nos quedó otra que convivir. Eso fue complicado porque él tiene dos hijas, yo tengo una, embarazada... acomodar todo eso para mí y para él tiene un proceso, un tiempo”, comentó sobre la familia ensamblada que comparten.

Si bien admitió que son muy celosos, aseguró que no tienen una relación tóxica. Barby reveló que durante su producción de fotos para una plataforma de contenido para adultos su novio estuvo supervisando al fotógrafo. “No le gusta que esté en bolas por ahí, pero no le quedó otra. Qué me va a decir, ¿que no? Él estuvo en la producción y se la re bancó”, indicó.

Y sumó un dato que no pasó desapercibido: “Yo le dije de hacerla juntos y me dijo: ‘No sé, podría ser’. Después dijo: ‘Estoy re feo, re gordo, horrible’. Lo estoy tratando de convencer”.