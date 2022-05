Ituzaingó: Más del 55% de la población se censó digitalmente

miércoles 18 de mayo de 2022 | 20:28hs.

El resultado para la provincia de Corrientes en el censo Digital fue del 52,86%, y un 47,64% en todo el país, en el caso de Ituzaingó se llegó al 56%, ubicándose en el sexto lugar en la provincia de Corrientes.

En contacto con El Territorio, Nancy Aguilar, Jefa departamental del censo en la localidad de Ituzaingó contó que al comienzo “salimos un poco tarde porque hay un sistema de registro que se tenía que habilitar a las 8 de la mañana, en la que el censista se tenía que bajar una app para ir haciendo el recorrido en simultáneo al censo que va realizando personalmente, y eso estuvo colapsado, muchos no podían ingresar, así que tuvimos la orden de que los censistas salgan igual, porque no se iba a llegar con el tiempo” explicó.

Para el departamento de Ituzaingó se destinaron un total de 750 censistas, y en lo que se refiere a la zona urbana alrededor de 350 censistas.

Con respecto al desarrollo del censo durante la jornada Aguilar señaló que “no hubo mayores inconvenientes, tampoco recibimos quejas de personas que no quisieron censarse, al contrario, recibí audios de personas que envían a conocidos que están en la estructura censal que pasaron y no les censaron” aclaró y agregó “la gente estuvo esperando al censista y eso está bueno, tomo conciencia de esperar también”.

La Jefa de departamento contó también que en el corte de las 14 hs, “más del 60% ya se había censado”.

Una vez llegada la hora estipulada para la finalización del censo y viendo que muchas personas señalaron que no fueron censadas, se informó que aquellas personas que no recibieron la visita de un censista y por ende no fueron censadas el día de hoy, que desde mañana jueves y durante toda la semana entrante se realizará un barrido censal en toda la localidad.

Para ello deberán enviar al WhatsApp a la línea 3786- 516750 con los siguientes datos: dirección exacta, Nombre y apellido, número de teléfono para coordinar el día y horario de visita del censista.