Censo 2022: Iguazú registra la llegada de turistas al destino durante el feriado

miércoles 18 de mayo de 2022 | 12:30hs.

Tal como ya lo había anticipado este medio, hoy 18 de mayo es feriado nacional, no para hacer turismo sino para quedarse en casa y esperar al censista que tiene junto a un gran equipo de trabajo hacer un relevamiento para saber cuántos argentinos están en todo el territorio del país y en qué condiciones vive cada uno.

Sin embargo Iguazú registra un porcentaje de ocupación del 60 por ciento cifra que se mantendrá durante toda la semana con tendencia a aumentar el número el fin de semana. Los turistas continúan llegando muchos recorren las calles vacias en busca de locales abiertos.

Los hoteles tienen huéspedes que deben prever sus itinerarios y visitar atractivos turísticos como la costanera, la plaza central o el hito de las tres fronteras porque los demás estarán cerrados sin atención al público entre las 0 horas del miércoles hasta las 20hs. El primer atractivo en anunciar el cierre fue el Parque Nacional Iguazú hace aproximadamente 15 días. Luego tanto la Cámara de Comercio como las Asociaciones fueron notificadas de que no están autorizadas a funcionar.

“La actividad turística continúa su desarrollo pero, con su debido acompañamiento al curso del censo nacional del día 18 de mayo. A su vez, durante el transcurso del evento, la gran mayoría de los atractivos turísticos, como también la gastronomía y, por supuesto, el Parque Nacional Iguazú permanecerán cerrados” explico Leopoldo Lucas presidente del ITUREM

Por otra parte los vecinos de Iguazú permanecen en sus hogares esperando la visita del censista que desde las 8 de la mañana recorren las zonas y por lo que se puede observar avanzan de forma rápida debido a la gran cantidad de personas que optaron por completar el formulario del censo digital.

A su vez, se han registrado una serie de inconvenientes en zonas que tienen casas con viviendas colectivas e inquilinatos que no figuran en ningún lado y los propietarios han censado la vivienda como particular. Es el caso de Oscar Bresus “somos 10 departamentos atrás y los censistas no nos quisieron censar porque es una vivienda colectiva, estamos preocupados”

Ante esta situación consultamos con los censistas en la zona quienes explicaron que un grupo de censista está abocado al relevamiento en las casas colectivas y que en otro momento pasarían con las planillas correspondientes. Varios censistas se encontraron con la misma situación viviendas que figuran como particulares pero resulta que tienen alquileres en la parte trasera de la vivienda.