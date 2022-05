Censo 2022: San Pedro inició el operativo con diez censistas que renunciaron

miércoles 18 de mayo de 2022 | 11:21hs.

Desde primeras horas, los 577 censistas comenzaron a recorrer los correspondientes segmentos, en una mañana donde predomina la neblina, viento y temperatura por debajo de los 8 grados. La jornada del censo 2022 se desarrolla de forma normal pese a que fueron diez los censistas que debieron ser reemplazados, dos no se presentaron y ocho, al llegar a los lugares, renunciaron.

La jornada arrancó a las 7, con la concentración de censistas, jefes de fracción y jefes de radio, en distintos establecimientos educativos de donde retiraron el material y despejaron las últimas dudas. Al llegar a las viviendas, muchos se encontraron con los ocupantes aun durmiendo y otros fueron muy bien recibidos, en muy pocas viviendas los propietarios dejaron en la puerta el comprobante del censo digital y adjuntaron datos de cuantos hombres y mujeres residen en el lugar, facilitando así la labor.

Las condiciones del tiempo y la no atención, de cierta forma retrasa la labor de los censistas, quienes fueron reconocidos por la responsable departamental del censo, Norma Peczak, quien, al hacer referencia sobre la jornada, en diálogo con El Territorio, indicó "los diez que no se presentaron fueron reemplazados por los suplentes, son personas jóvenes que, al llegar a los lugares, no les gusto y decidieron no hacer el trabajo. Destaco la responsabilidad y el rol de todos los que integran este operativo, un equipo que se tomó en serio este proceso nacional. Buscamos soluciones prácticas para que el censo avance"

En cuanto al movimiento comercial, el 98% de los comercios están con las puertas cerradas y en las calles la circulación de personas, es prácticamente nula.

En las escuelas que ofician de postas, los jefes de fracción estarán durante toda la jornada recibiendo el material completado para proceder con la carga correspondiente.