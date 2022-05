Con 120 efectivos, continúa el rastrillaje en búsqueda de la mujer taxista desaparecida en Posadas

miércoles 18 de mayo de 2022 | 11:02hs.

Existe una gran conmoción en la comunidad misionera debido a la desaparición de una mujer taxista en la ciudad de Posadas.

Hasta el momento las únicas pistas que manejan los efectivos de la Policía de Misiones es el vehículo siniestrado, un Chevrolet Corsa, ubicado en una calle terrada de Nemesio Parma y la desaparición de la trabajadora al volante Claudia Benítez de 35 años. Por el hecho se encuentra demorado su marido.

Foto: Natalia Guerrero

En la mañana de este miércoles, hay un intenso rastrillaje que va desde Nemesio Parma hasta Costa Mango.

El comisario general, Oscar Bigalky, Subdirector de Seguridad, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva e indicó: “Estamos continuando con el operativo de búsqueda en la zona donde fue registrado a través de la cámara 911 el vehículo”.

“Estamos trabajando desde horas muy tempranas en continuidad con lo que se hizo ayer, después de haber tomado conocimiento primeramente de un incendio de vehículo y después que hicimos un rastreo se determinó que esta persona estaba desaparecida”, dijo.

Además agregó que aún no cuentan con una confirmación de lo dicho por la pareja de la mujer que comentó que había realizado un último viaje de tres pasajeros al mencionado barrio en horas de la madrugada y desde ahí no había regresado, “no tenemos una confirmación de lo que había dicho la pareja de la mujer, porque todavía no tenemos declaraciones. Lo que estamos haciendo es el trabajo de campo de ubicar a través de las cámaras del 911 el interín que hizo este vehículo hasta el lugar del siniestro. Es por eso que estamos en esta zona trabajando en forma aérea, a través del móvil aéreo y en el terreno con personal desplegado con 120 efectivos, unidades especiales, brigada de canes, un trabajo de espacio que va de sector por sector lo que se va a extender durante toda la jornada de hoy para abarcar Nemesio Parma, Parque Industrial, Costa Mango y cada vez se va ampliando más”

Foto: Natalia Guerrero.

“Lo que tenemos es únicamente es el auto siniestrado intencionalmente pero no se puede hacer otra pericia más que el incendio. El marido de la taxista está demorado luego de que la comisión policial una vez que ubica la propiedad del vehículo a través de la placa patente, va hasta el lugar y ahí se lo encuentra en el domicilio”, detalló

Finalmente confirmó que el pedido de analizar los movimientos del número telefónico de la mujer ya se encuentra realizado.

“Sus hijos la necesitan”

Ayer no se podía descartar nada, pero el panorama, con todos estos elementos, no era el más alentador.

Claudia tiene seis hermanas y un hermano que falleció hace un año y medio. Su familia se encontraba desesperaba ayer. “Tiene dos hijos chiquitos que necesitan de su mamá”, dijo una de ellas, aunque por el momento prefieren no hacer declaraciones públicas.

También expresó que no desconfían de padre de los pequeños, señalando que tenían una buena relación.

Claudia Benítez (35).