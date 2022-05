Denunció que la agregaron a un grupo de presuntos pedófilos

miércoles 18 de mayo de 2022 | 8:54hs.

Una obereña de 20 años se presentó ayer en la Seccional Cuarta de esa localidad y denunció que fue agregada a un grupo de WhatsApp de pedófilos por el mismo número que anteriormente la acosó y envió imágenes explícitas. La denunciante aportó un video donde se observa a una niña de no más de diez años siendo abusada por un hombre que graba la escena. Las imágenes son aberrantes e indescriptibles.

En diálogo con El Territorio, comentó que en la víspera fue agregada a un grupo de WhatsApp donde comparten fotos y videos de menores siendo abusadas, la misma depravación que le enviaba una persona desde un número con característica de Leandro N. Alem.

“El domingo recibí un mensaje de un número que no tenía agendado que me decía hola, respondí hola y pregunté quién es, y ahí empezó a mandarme fotos y videos de una nena desnuda. Le volví a preguntar quién es y lo único que me respondió fue que quería fotos mías”, señaló.

La joven pensó en bloquear dicho número, aunque antes le comentó lo sucedido a una amiga de confianza que le recomendó “seguir el juego” para tratar de desenmascarar al degenerado.

Fue así que tomó captura de pantalla de todos los mensajes y guardó las imágenes. Pero en la víspera la situación se agravó cuando a media tarde la chica constató que desde el mismo número la agregaron a un grupo destinado a compartir ese tipo de material.

“Ahí directamente fui a hacer la denuncia porque se trata de algo muy grave. En el grupo hay números de varios lugares y son todos pedófilos. Hice la denuncie y bloqueé todo, por recomendación de la misma Policía”, explicó.