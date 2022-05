Levantarían paro de colectivos tras lograr preacuerdo

miércoles 18 de mayo de 2022 | 2:00hs.

Anoche, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap) arribaron a un principio de acuerdo salarial, en el marco de un conflicto salarial del sector que derivó en un paro de actividades que ayer cumplió su primera jornada.

“Ponemos en conocimiento de los trabajadores, los usuarios y la opinión pública en general que se ha logrado un principio de acuerdo con la representación de Fatap, luego de intensas y prolongadas reuniones con referentes de los gobiernos provinciales, municipales y autoridades de los ministerios de Transporte y de Trabajo de la Nación”, se consignó en el escrito que lleva la firma del secretario general de UTA, Roberto Fernández.

En este marco, hoy se realizará una nueva reunión para terminar de cerrar una suba salarial y, en el caso de sellar la paritaria, se determinaría el cese del paro de actividades previsto para mañana y el viernes, en el marco de una medida de fuerza de 72 horas que anunció UTA el lunes.

El paro de colectivos -si bien se arribó a un principio de acuerdo, según pudo averiguar El Territorio con autoridades de UTA en Misiones- iba a ser efectivo hasta la noche de ayer. Luego, para las primeras horas de hoy se tenía previsto retomar el servicio para garantizar la movilidad durante el operativo del censo nacional.

El principio de acuerdo se logró tras cumplirse la primera jornada del paro de transporte, que en Misiones se cumplió al 100%.

Horacio Álvez, secretario gremial de UTA en Misiones, manifestó a El Territorio que “el acatamiento al paro en la provincia fue total”. Y, al mismo tiempo, precisó: “Hoy (por ayer) paramos todo el día y después estamos a disposición para trabajar, horario que depende de cada empresa”.

Por ello, se espera que ya desde la madrugada se normalice el servicio para garantizar la movilidad en la jornada de hoy.

De acuerdo al acta de la reunión que se realizó entre UTA, la Federación Argentina de Transporte por Automotor de Pasajeros (Fatap) y el Ministerio de Trabajo de la Nación, luego de no llegar a un acuerdo entre las partes en la reunión del lunes, no se estipuló una nueva reunión entre el gremio y empresarios del transporte para destrabar el reclamo.

El cese de actividades comenzó ayer a la medianoche y tuvo total acatamiento durante toda la jornada, aunque se sintió sobre todo en el horario matutino, cuando se da la mayor demanda debido a la cantidad de trabajadores que utilizan el transporte urbano. De la misma manera, también se afectó al transporte de media distancia, situación que se registró en Posadas y en los municipios del interior.

Una postal atípica

Las paradas del servicio urbano de pasajeros mostraron ayer una imagen atípica, al estar completamente vacías. Una postal que se repitió en Posadas y en toda la provincia como consecuencia de la falta de micros. Y en efecto, el tránsito en el casco céntrico fue menor al habitual.

A las 7, horario de ingreso laboral y escolar, el movimiento de autos y de taxis fue mayor. Como contracara, gran parte de las paradas estuvieron sin pasajeros. Sin embargo, en algunos casos se observaron personas que no estaban al tanto de la medida y se enteraron al momento de ser consultadas por este matutino.

En la recorrida que realizó este matutino entre las 7 y las 8 se observó que algunos desprevenidos estaban esperando a los colectivos, principalmente en las paradas sobre la calle Junín, también por los refugios sobre calle Entre Ríos y sobre la calle Rivadavia, de egreso del centro.

Algunos pasajeros desconocieron la medida de fuerza que arrancó ayer.

La Terminal de Ómnibus capitalina también lució durante toda la jornada de ayer una postal diferente, sin pasajeros que transiten los pasillos y a la espera de la llegada de micros de media distancia para viajar hacia otros puntos de la provincia. Quienes arribaron a Posadas debieron utilizar taxis para movilizarse por la ciudad.

En efecto, las rutas misioneras también sintieron el paro ante la falta de micros de media distancia para recorrer diferentes puntos de la provincia. Las terminales del interior también replicaron la misma imagen, de vacío total.

Rebusque e impacto

El paro fue total en todos los municipios. Esta situación generó malestar en diversos sectores.

En Candelaria, donde vive mucha gente que trabaja en comunas colindantes, la medida de fuerza afectó a alumnos, docentes y trabajadores en general.

La directora del BOP 5, Elda Fernández, manifestó: “En nuestro establecimiento se sintió la ausencia de alumnos debido al paro, porque muchos de los chicos vienen de barrios distantes e incluso de Garupá”.

En cuanto a los trabajadores en general cuyos empleos están fuera de Candelaria, por la ausencia del transporte público debieron movilizarse en autos particulares, remises, motos y hasta en bicicleta en algunos casos.

En Eldorado, el acatamiento al paro de choferes de la empresa concesionaria Etce fue total, por lo que el movimiento en la ciudad se sintió.

Esto generó inconvenientes, sobre todo en la actividad comercial y en los empleados que dependen del transporte público.

“Vemos que hay mucho menos movimiento que en otros días. Con la llegada del frío muchos se acercaban a preguntar por la ropa de estación, por alguna prenda, o algo, y hoy fue bastante menos. Yo no tuve problemas para venir a trabajar porque vivo cerca del negocio, pero otra chica que trabaja conmigo explicó que no podía venir, que vive a ocho kilómetros del local y se le hace imposible”, afirmó Cecilia, quien es comerciante.

“Es difícil para quien atiende un kiosco. Yo entiendo los reclamos de los trabajadores, que el sueldo no les alcanza. Pero yo vivo de las ventas al paso, si no hay gente caminando no vendo casi nada, salvo a alguien que viva cerca”, señaló Alejandro.

En la localidad de Oberá, los colectivos tampoco tuvieron circulación, lo que complicó la rutina de comerciantes y trabajadores de los distintos rubros.

A primeras horas, hubo varios obereños que sin conocer la noticia se disponían a viajar, por lo que se enteraban en la parada y por otros vecinos de que no había servicio.

El malestar se hizo sentir durante la jornada, puesto que quienes no pudieron acceder a pagar un remís, debieron caminar para llegar al trabajo. Sobre todo, pensando además en la continuidad de la medida, que afectaría también el jueves y viernes. Es que muchos de los vecinos de la ciudad se dirigen a trabajar a localidades vecinas, como Leandro N. Alem o Campo Viera, por lo que esta situación altera y afecta en gran medida la cotidianeidad de los lugareños.

En Iguazú, sólo servicio especial

En Puerto Iguazú, el paro de colectivos se sintió en lo que respecta al servicio urbano, aunque los servicios de conexión entre la ciudad y el Parque Nacional Iguazú, con el aeropuerto Mayor Eduardo Kruse y el micro del servicio internacional funcionaron con normalidad.

Según explicó Cristian Leal, a cargo de la prestataria del servicio, indicó que los micros que operan para el cruce en la triple frontera sí brindaron el servicio durante la jornada de ayer.