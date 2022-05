miércoles 18 de mayo de 2022 | 6:01hs.

Por Wilson María Quejardi

Experto especialista que sabe

Dijo Descartes “pienso, luego existo”, que debió traducirse como “pienso, por lo tanto, existo”. Es decir, el pensamiento no es precursor de la existencia, sino constatación de ella. Pero hoy sí es “censo, luego existo”, así que no descartes al censista que pase por tu casa a pedir los datos de la familia, que si no, no existís (como el equipo rival al de tus amores). ¿Y qué tiene que ver el censo con el fútbol? Más de lo que creés.

No es que vayan a preguntarte de qué equipo sos, ni cuántas copas tenés ni si te fuiste al des-censo. Es que el censo es parte del fútbol. ¿Se puede armar un equipo? Podemos intentarlo.

Quién no recuerda los goles de Censo Francéscoli, uruguayo él, pero radicado en Argentina, donde compartió equipo con otro extranjero, el paraguayo Censo Ayala. Y hoy, como mánager de River, les firma el contrato a Censo Pérez y Censo Fernández.

Hoy vive en España Giovani Lo Censo, pero tiene en Rosario Central a su hermano Francesco, también futbolista. Familia de origen italiano, como aquel goleador Vincenzo Montella, que tuvo compañeros argentinos en varios de sus equipos, aunque no cuenta para la estadística.

A uno que le tocó marcarlo durante muchos partidos en el Calcio (¿se curan más rápido de las fracturas?) es Roberto Sensini, quien esperemos que salga a tiempo a recibir al censista, no taaarde como en aquella final olímpica de Atlanta.

Boquita Sensini compartiría equipo con uno que jugó en Boquita: Carlos Cenci (también estuvo en San Lorenzo y en Estudiantes, con el que se fue... al descenso).

Si con este equipo queremos pelear el ascenso, podemos convocar a Martín Asencio (o a alguno de los Ascencio o Asensio que pueblan el planeta fútbol).

Nos falta un arquero. Vamos a tener que hacer trampa. Convocamos a aquel que desde los 90 vistió la camiseta (bah, el buzo) de Argentinos: Raúl Censotti (es Sanzotti, pero ustedes no digan nada).

¿Cómo queda el once?

Censotti; Censo Ayala y Sensini; Censo Fernández, Censo Pérez, Cenci y Martín Asencio; Gio Lo Censo y Francesco Lo Censo; Censo Francéscoli y Vincenzo Montella.

Sensacional equipo para que venga un periodista a preguntar “¿Sensaciones?”.

Para festejar, cantan Las Pastillas del Abuelo ‘El sensei” y llega de Italia (incesantemente, como en los 90) Zucchero con “Censo una donna”, sensual canción que despertó del letargo a más de un censor. Digamos no a la censura, seamos sensatos. ¿Acompañamiento con cencerro? Por supuesto.

Es todo por ahora, espero que les haya gustado. Sean buenos, que me pongo sensible.