No hubo acuerdo entre el presidente y Patricia Bullrich

miércoles 18 de mayo de 2022 | 6:02hs.

La audiencia judicial de conciliación entre el presidente Alberto Fernández y la titular del PRO, Patricia Bullrich, fracasó ayer, luego de que la dirigente opositora se negara a retractarse después de haber dicho que el gobierno intentó obtener un retorno para promover la llegada a la Argentina de la vacuna Pfizer contra el coronavirus.

La audiencia había sido convocada por el titular del juzgado civil 21 de la Ciudad de Buenos Aires, Luis Sáenz, en el marco de la demanda que el jefe de Estado presentó contra la ex ministra de Seguridad con el objetivo de que se retractara después de haber acusado al gobierno.

El presidente y la dirigente opositora en ningún momento estuvieron cara a cara, sino que participaron de la audiencia desde despachos separados dado que la titular del PRO en ningún momento estuvo dispuesta a retractarse.

“Fue una audiencia de conciliación típica que inicia con la parte actora y la demandada en salas separadas”, explicó una fuente judicial al tanto de los detalles, quien añadió luego se le ofrece a la parte actora la posibilidad de pasar a un mismo salón que la parte demandada.

Fue en ese momento que el presidente le dijo al juez que el cruce entre las partes sólo tenía sentido si Bullrich estaba dispuesta a retractarse y, según pudo reconstruir Télam de fuentes seguras, enfatizó: “Estoy acá porque no soy corrupto ni ladrón, estoy defendiendo mi honor”.

Ante la negativa de Bullrich a retractarse, el juez abrió el caso a prueba, acto que dispuso ante el abogado Gregorio Dalbón, representante legal del presidente en esta demanda, y la parte demandada.

“Ella nos tiene acostumbrados a que declare por TN y La Nación+. Como no había posibilidad de retractación, no lo expuse al presidente y se quedó en un despacho aparte. Ella estaba desesperada por verlo, lo que no tenía ningún sentido, sólo la perversidad de querer insultarlo”, sintetizó Dalbón al salir del juzgado.