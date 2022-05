Estados Unidos aliviará las sanciones a Venezuela

miércoles 18 de mayo de 2022 | 6:02hs.

Estados Unidos aliviará las sanciones al presidente Nicolás Maduro en Venezuela a cambio de un compromiso del gobierno para dialogar en la Ciudad de México con el movimiento opositor de Venezuela, en lo que significaría un cambio en la política de presión de Washington sobre Caracas.

La noticia del alivio de las sanciones fue anticipada ayer por el diario Miami Herald en base a fuentes del gobierno de Joe Biden.

La agencia AP señaló que los cambios limitados permitirán a Chevron Corp. negociar su licencia con la petrolera estatal PDVSA, pero no perforar ni exportar petróleo de origen venezolano.

Además, Carlos Erik Malpica Flores --ex alto funcionario de PDVSA y sobrino de la primera dama de Venezuela, Cilia Flores-- será eliminado de una lista de personas sancionadas, dijeron.

La novedad llega tres semanas antes de que Estados Unidos sea anfitrión de la Cumbre de las Américas por primera vez desde 1994.

En principio Venezuela no estaría invitada a la reunión (junto con Cuba y Nicaragua) por no cumplir con los parámetros democráticos, según dejó trascender el Departamento de Estado, aunque las invitaciones formales aún no están cursadas.