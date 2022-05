Boca recibe a Corinthians en un duelo clave para su futuro en la Copa Libertadores

martes 17 de mayo de 2022 | 17:59hs.

Boca, fortalecido por su clasificación a la final de la Copa de la Liga Profesional, intentará esta noche trepar a la punta del grupo E de la Copa Libertadores cuando reciba a Corinthians de Brasil por la 5ª y penúltima fecha.



El partido entre ambos campeones de América, protagonistas de la final 2012 que consagró a los brasileños, se jugará en la Bombonera desde las 21.30 con arbitraje del uruguayo Christian Ferreyra y transmisión de Fox Sports.



Después de la derrota en el Arena Corinthians el pasado 26 de abril, que dejó al DT Sebastián Battaglia en estado de debilidad, el Xeneize encadenó una serie de resultados positivos que transformaron sus expectativas en todas sus competencias.



Con la buena victoria en la altura de La Paz ante Always Ready (1-0), Boca ahuyentó los fantasmas de una posible eliminación en primera ronda y quedó muy bien perfilado para ganar su grupo, que actualmente lo tiene como escolta a un punto de Corinthians.



Una victoria le significará el liderazgo de la zona con nueve unidades y la gran chance de definir el primer puesto en casa cuando reciba a Deportivo Cali de Colombia, el jueves 26.



Entre medio de ambos compromisos internacionales, Boca tendrá el domingo la gran chance de festejar una nueva consagración en el ámbito local, al enfrentarse a Tigre en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, por la final de la Copa LPF.



El equipo de Battaglia, de irregular funcionamiento, llegó a esa instancia luego de eliminar la última semana a Defensa y Justicia (2-0) con una buena presentación y a Racing por penales en un clásico que mostró su cara pálida.



La acumulación de partidos trascedentes obliga a su entrenador a gestionar con inteligencia los recursos futbolísticos para cumplir objetivos finales y parciales, todos importantes para el transcurso de la temporada.



Boca tendrá bajas obligadas por las sanciones todavía vigentes derivadas de los incidentes con Atlético Mineiro después de la eliminación del año pasado. Una de ellas será el segundo defensor central Marcos Rojo, que pagará hoy su último partido de castigo y podrá reaparecer en la última fecha con Deportivo Cali.



En su lugar ingresará el capitán Carlos Izquierdoz, que en el clásico ante Racing ingresó desde el banco de suplentes por una molestia que le había impedido trabajar con normalidad durante los días previos.



Otra ausencia en la formación será la del colombiano Sebastián Villa, quien recién podrá reaparecer en el ámbito internacional en un eventual cruce de octavos.



El delantero, que enfrenta desde el viernes una nueva denuncia por violencia de género -fue acusado de abuso y tentativa de homicidio por una joven-, no integra la lista de convocados.



Dos argentinos, misma misión

Hoy también jugarán otros dos equipo argentinos. Desde las 19.15, Estudiantes (LP) visitará a Bragantino, desde las 19.15, buscando un punto que le permita asegurar en el grupo C su lugar en los octavos.



Además, en el grupo H, Talleres visitará a Sporting Cristal a las 21.30. Un triunfo lo dejará en las puertas de la siguiente fase.