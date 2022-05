Fue formalizada la recomendación de apartar a la Policía de Misiones de la búsqueda de Josías

martes 17 de mayo de 2022 | 12:04hs.

La búsqueda de Josías Galeano de 15 años continúa a 17 días de su desaparición y en la mañana de este martes fue formalizada, mediante un escrito de la Comisión de Prevención de la Tortura de la provincia de Misiones, la recomendación de apartar a la Policía de Misiones de la investigación.

Eduardo Scherer, presidente de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 e indicó: “Hoy a primera ahora se envió el escrito al Juzgado de Instrucción N°2 solicitando y recomendando que se aparte de la investigación a las Fuerzas de Seguridad de la provincia de Misiones y que sea llevada adelante por integrantes de las fuerzas de seguridad de carácter nacional”.

“La presentación formal la está haciendo el comisionado Fabián Machado en la Fiscalía y también iba a ver si podía mantener una reunión con la fiscal para hacer los planteos para en ese sentido estar atentos a sospechas de la participación de agentes de la Policía de la Provincia de Misiones por la foto que se hizo pública, teniendo en cuenta que según las expresiones y manifestaciones de la madre, Josías es un chico que tiene un problema con el consumo problemático de sustancias y había sido detenido en varias oportunidades por la Comisaría Segunda y la Comisaría Cuarta”, acentuó.

El presidente de la Comisión también dijo que se solicitó informes a la Policía de Misiones para confirmar si es verdad que el menor fue detenido por alguna de las Comisarías o Unidades Regionales de la ciudad.

“En primer lugar, esperemos que la fiscal analice los fundamentos y los argumentos del escrito que para nosotros es importantísimo apartar a las fuerzas de seguridad para garantizar la imparcialidad en la investigación y el debido proceso. Nosotros no tuvimos acceso al expediente, no somos parte, por eso solamente nos limitamos a hacer una propuesta, una sugerencia a la fiscal, no tenemos certeza de cuáles son las líneas de investigación que se están llevando adelante ni cuáles son las hipótesis que está manejando el magistrado”, dijo.

Scherer contó que están en constante diálogo con la madre del menor (Carolina Ramírez), “esperamos a que ella radique la denuncia y en base a eso nosotros hicimos la presentación, de ahí tomamos los fundamentos por los cuales entendemos nosotros existen elementos lo suficientemente importantes como para analizar esta medida”.

Fundamentos

“Desde que la madre manifestó públicamente y en el acta de denuncia que su hijo habría sido detenido en varias oportunidades, que habría sido golpeado, maltratado e inclusive que ella tuvo que haberlo llevado en varias oportunidades a un centro de salud por los golpes que tenía, a partir de ese momento nosotros ya intervenimos y se disparan los mecanismos”, refirió.

Por otra parte, aclaró que son dos elementos distintos los que se deben investigar: “por un lado investigar si realmente mientras estuvo detenido en alguna dependencia policial fue maltratado, si fue realmente detenido estando totalmente prohibida la detención del menor edad en cualquier comisaría de la provincia de Misiones y si así haya sido en qué circunstancias se debió esa detención".

"Los menores cuando son demorados hay que tener en cuenta determinados requisitos como ser que no pueden ser expuestos en un calabozo, no pueden estar en contacto con mayores, se debe poner en conocimiento informe inmediato a los familiares o a los tutores, con traslado de todas las actuaciones en forma inmediata al juez de correccional y de menores que intervienen en la causa para que tome las medidas pertinentes y con respecto a la investigación por el paradero es por lo que solicitamos que se aparte a la Policía de la Provincia”, enumeró.

Sobre el papel de la Comisión en este tipo de casos detalló que solamente pueden tomar vista de los expedientes donde se estén tramitando actos de tortura, “tampoco tenemos facultades nosotros de ser querellantes, lo que nosotros utilizamos es un mecanismo que tenemos en el artículo 2 de la ley IV N°65 que nos da esa facultad de realizar propuestas”.

Búsqueda

La semana pasada la asociación civil Missing Children Argentina se sumó a la búsqueda de Josías Ezequiel Galeano publicando la foto del menor y sus datos personales, tanto en la página web oficial como en las diversas redes sociales, ampliando el radio de la pesquisa a todo el territorio nacional.



El caso también llegó al Registro Nacional de Información de Personas Menores Extraviadas, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Dicho organismo dispone de la línea gratuita 142 que atiende las 24 horas del día, mientras que en su base de datos centraliza la información de todo el país sobre niños, niñas y adolescentes desaparecidos. Además difunde los casos por diferentes medios, brinda asesoramiento y acompaña a los familiares.



Josías es delgado, mide 1.55 metro, cabellos castaño oscuro, tez trigueña, ojos marrones. Tiene tatuajes en ambos brazos, en antebrazo una palmera y una luna, y en la pierna derecha un jugador de básquet con una pelota.



Al momento de ausentarse vestía campera deportiva Nike color roja, bermuda de jeans y ojotas de color negro y blanco. Cualquier información contactarse al 901, al 101 o con la comisaría más cercana.