Paro de colectivos: los habitantes de Candelaria buscan alternativas para llegar al trabajo

martes 17 de mayo de 2022 | 8:16hs.

El paro de colectivos se hace sentir en la ciudad de Candelaria, donde vive mucha gente que trabaja en otras localidades y debe ingresar a su puesto o regresar a sus casas después de un empleo nocturno. Incluso alumnos y docentes utilizan ese medio de transporte para llegar a los establecimientos educativos.

El Territorio consultó a la directora del BOP 82, profesora Claudia Sloboyen, quien dijo: "Muy poco nos afectó el paro en cuanto a concurrencia de alumnos ya que la mayoría viene por sus propios medios, así que estamos trabajando normalmente".

Diferente es la situación del BOP 5 de acuerdo a lo que dijo Elda Fernandez, directora de la institución: "En nuestro establecimiento se siente la ausencia de alumnos debido al paro porque muchos chicos vienen de barrios distantes e inclusive de Garupá, por lo que dificulta llegar", admitió la profesora.

En cuanto a los trabajadores en general cuyos empleos están fuera de Candelaria o distantes de sus domicilios, por la ausencia del transporte público debieron movilizarse en autos particulares, remises, motos y hasta en bicicleta en algunos casos, pese al frío.

También están los que brindan servicios de seguridad privada en otras localidades y se vieron dificultados para regresar a sus casas, tal el caso de Fernando, un hombre de 52 años que relató: "Tuve que caminar diez kilómetros para volver a mi casa a descansar un rato ya que a la noche estoy de guardia de nuevo y no tengo movilidad propia, no se como voy a ir ya que si falto pierdo el día y como están las cosas no se puede", lamentó el hombre.