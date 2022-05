Asociado a la salud y reflexión, los argentinos toman más té

martes 17 de mayo de 2022 | 6:04hs.

En el marco de la semana del té argentino, el sábado se celebra el día internacional, varios productores de la provincia están presentando sus productos a los consumidores locales.



Así también, adelantando su presencia desde el jueves en el marco de la Fiesta Nacional del Té en Campo Viera, algunos fabricantes se acercaron el domingo a la Costanera de Posadas para ofrecer un adelanto de sus innovadores productos y presentaciones.



Uno de esos casos fue el de Akasha Tea, una empresa que desde Leandro N. Alem produce hace diez años variedades de té artesanal y gourmet en diversas presentaciones.



En diálogo con El Territorio, Adriana Yáñez, su propietaria, explicó las tendencias de cambio de consumo que se están viendo en los últimos años en el país.



¿Qué evolución están viendo en la demanda del té en estos últimos años?

La evolución fue muy buena. Si bien nos pasó de todo en estos últimos años, salimos con la innovación de los saquitos piramidales que nos permiten poner hebras enteras en pirámides. Y la verdad es que eso nos abrió un mercado diferente. Nos permitió llegar a un nicho de mercado que no estaba abierto y a partir de ahí seguimos trabajando, tenemos muchos negocios gourmet que nos piden, casas de té, en todo el país y vamos avanzando para en un determinado momento poder salir afuera.



En general, ¿el argentino consume poco té?

En realidad nosotros tenemos una cultura nacional de poco consumo de té. Si nos comparamos con Chile, no llegamos a consumir la mitad de tasas por habitante que consumen ellos que no producen una sola plantita de té. Es un problema en general de la Argentina.



Pero gracias a Dios, esto en los últimos años está cambiando. Y el número de los consumidores de té, ávidos por conocer nuevos tés, nuevas variedades, está aumentando considerablemente.



¿Hay más horarios en que se puede tomar el té o se lo sigue asociando a un horario por la tarde?

Se lo está tomando en más horarios. Ahora el té se asocia mucho con el crecimiento personal, con el yoga y con la meditación. Por todo esto se lo toma en más momentos del día, no particularmente como lo conocíamos antiguamente como el té de la merienda o de la tarde.



El té de las 5 de la tarde sigue estando, pero hoy el té está presente en todo el día, porque al ser tan saludable, es tan bueno como el agua, con la diferencia de que tiene antioxidantes, tiene un montón de propiedades adicionales. Así que al consumirlo se está consumiendo un líquido extremadamente saludable.



Viene bien a cualquier hora. Por ejemplo, ahora estamos trabajando mucho en el consumo de té frío para el verano. Va un poco con la tendencia de consumo de las aguas saborizadas, que la verdad está viniendo muy bien.



¿Qué ventajas tiene el saquito piramidal que tiene su marca?

Es simple: si se puede ofrecer el té en hebras enteras, obviamente tienen una calidad muy superior a las partidas. Pero para esto hay que tener un saquito volumétrico porque la hoja de té se tiene que expandir con el agua caliente. Para contener este volumen, en la industria del té se usa la forma de pirámide.



Arranca la Fiesta Nacional

Este jueves y hasta el domingo se realizará la edición N° 32 de la Fiesta Nacional del Té en Campo Viera. En el marco de la fiesta, que arrancará a partir de las 19 con un desfile de apertura, se realizarán también jornadas técnicas, exposiciones industriales, comerciales y artesanales, espectáculos y la elección de la Embajadora Nacional del Té, entre otras actividades.



Desde la comisión organizadora explicaron a El Territorio que desde el primer día habrá exposiciones y cata para los visitantes en la Expo Té de la localidad.

Un té más estudiado y que invita a ser conocido

Luciana Imbrogno, subsecretaría de producción vegetal del Ministerio del Agro y la Producción, contó a El Territorio que hay más productores que se están orientando hacia la elaboración del té artesanal o gourmet. Que en muchos casos también puede combinarse como un atractivo turístico más de la provincia.



“El 31 de mayo termina la zafra del té y este 21 de mayo celebramos su día internacional. Este año hubo menos producción por efecto de la sequía, todavía no sabemos el porcentaje exacto. En parte por esa escasez el precio pagado a los productores fue mayor al acordado por la Coproté este año”, comentó la funcionaria.



Apuntó, por otro lado, que se observa un creciente interés por la elaboración de té gourmet y que este puede vincularse a una oferta turística.



“El productor primario se tiene que transformar en elaborador de té, que es como un paso más, son todavía pocos los establecimentos que lo están haciendo. Mayormente son emprendimientos comandados por mujeres. Hay que saber que se puede hacer té con un proceso de capacitación. Hay elaboradoras que están en la provincia que ya llevan un proceso transitado, tienen sus distintos tipos de té, han trabajado en diseños de marcas en diseño de packaging y están empezando a participar de eventos y de exposiciones”.



También se apuntó que desde el Ministerio del Agro y la Producción se apoya la vinculación con el turismo. “Se está trabajando para establecer un circuito turístico tealero, o una ruta turística que conecte a distintos circuitos de la cadena tealera, las productoras de té gourmet o té en hebras, algunos industriales, algunos secaderos de té en rama que tienen algo para mostrar, desde maquinaria antigua o un proceso moderno. Una nueva oferta para que el turista pueda participar”.



Detalló en tanto que hasta el momento “se diagnosticó a 45 empresas con potencial de tener actividades turísticas, pero en particular se identificaron trece que realmente quieren ser anfitriones de esta ruta turística que quieren participar y tienen las condiciones para hacerlo”.