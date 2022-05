Por falta de acuerdo salarial, no habrá colectivos hoy, el jueves y el viernes

martes 17 de mayo de 2022 | 6:05hs.

Hoy, el jueves y el viernes no habrá servicios de transporte urbano de pasajeros ni de media distancia en el interior del país, luego de que la Unión de Tranviarios Automotor (UTA) no arribó a un acuerdo salarial con la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap).



A través de un comunicado que difundió el gremio transportista en la noche de ayer, ratificaron la medida de fuerza anunciada aunque precisaron que no afectará el censo que se realizará mañana.



“La acción gremial será por 72 horas, conforme la siguiente modalidad: paro de actividades el martes 17 (por hoy), retomando la actividad el día del Censo Nacional (por mañana) en colaboración a la función desempeñada ese día, en la instancia de feriado nacional, cumplida la cual se reanudará la medida de acción gremial durante los días jueves 19 y viernes 20 del corriente”, precisaron desde el gremio presidido por Roberto Fernández.



En este marco, precisaron que continuarán con el pedido de elevar el salario para el sector transportista del interior del país, que solicita igualar el acuerdo paritario que firmaron los choferes del Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba), de un aumento del 50 por ciento, elevando a partir de agosto el sueldo a 150.000 pesos.



Por ello, se verán afectados los servicios tanto de corta como de media distancia de todo el país, a excepción del Amba donde sí habrá servicio de micros.



En tanto, en Posadas, empresarios del servicio urbano de pasajeros ratificaron la medida de fuerza con vigencia desde la medianoche, aunque precisaron que en la capital provincial se abonó el anticipo solicitado desde el sector. Por ello, precisaron que la adhesión al paro del transporte será en solidaridad con otros distritos del interior del país. Asimismo, garantizaron que mañana retomarán el servicio para garantizar el operativo del censo.



De esta manera, tanto hoy como el jueves y el viernes miles de usuarios habituales del servicio urbano de pasajeros como de media distancia se verán afectados en la movilidad hacia los trabajos, comercios, escuelas y entre municipios.



Desacuerdo salarial

A las 15 se realizó un encuentro virtual entre UTA, Fatap y el Ministerio de Trabajo. Dicha reunión era la última instancia para destrabar el paro, ya que ayer era la última jornada de vigencia de la extensión de la conciliación obligatoria, por cinco días hábiles, que dispuso Nación, para garantizar el servicio de movilidad en el interior del país.



En la audiencia, desde el sector empresario que nuclea a los transportistas tanto de corta y media distancia del interior del país anticiparon que no podían afrontar el pedido de incremento salarial que solicitan los choferes, de un 50 por ciento.



Desde el gremio, anticiparon en la víspera el pedido de igualar el acuerdo paritario que sellaron los trabajadores del volante del distrito más populoso del país, que se firmó a principios de abril.



Sin la posibilidad de acercar posiciones, fracasó la negociación. En tanto, al cierre de esta edición, desde el Ministerio de Trabajo de la Nación no se concretó una medida al respecto para frenar la medida de fuerza, al no contar con los plazos necesarios para efectuarlo.



Por ello, en horas de la tarde de ayer, UTA confirmó el paro, medida de fuerza que ya había anunciado la semana pasada en el caso de no sellar un acuerdo. “Continuaremos poniéndonos a disposición de todas las partes intervinientes en la negociación, durante el transcurso de la presente medida de acción gremial, a efecto de lograr el acuerdo salarial que los trabajadores del transporte de pasajeros del interior merecen”, precisaron en el escrito que difundió el gremio.



En tanto, según pudo averiguar El Territorio, hasta el cierre de esta edición no había una nueva fecha de convocatoria entre las partes para acercar posiciones.



El cese de actividades, como se informó, regirá por 72 horas y será la segunda vez en menos de un mes que se lleva adelante una medida de fuerza de este tipo. La primera vez que se realizó un paro de actividades en lo que va del año fue el pasado 26 de abril, cuando UTA interrumpió el servicio urbano y de media distancia. En ese momento, Trabajo dispuso la conciliación obligatoria por diez días hábiles. Esa medida desactivó el paro, que en esa oportunidad duró medio día. Con la vigencia de la conciliación, se realizaron diversas reuniones entre el gremio y Fatap, pero en ninguna de las instancias se selló a un acuerdo. En el medio, la semana pasada Trabajo dispuso una prórroga de cinco días de la medida, en el afán de acordar.



Ante la falta de acuerdo y de prórroga de la conciliación, el paro de actividades se anunció desde la medianoche y para jueves y viernes, retomando labores mañana.

Escuelas no computarán inasistencia

El paro de transporte afectará a diversas actividades, entre ellas, la escolar. Es por ello que desde el Ministerio de Educación dispuso que no se computarán las faltas a la escuela a los estudiantes que dependen del transporte urbano para la movilidad.



Fue el ministro de Educación de la provincia, Miguel Sedoff, quien confirmó a El Territorio la decisión, que abarca a los niveles de primaria y de secundaria. “No hay ninguna posibilidad de computar faltas cuando los chicos que van en transporte público cuando hay un paro de colectivos, que no es su responsabilidad”, dijo.



En tanto, Alberto Galarza, del CGE, precisó que habrá clases en todos los niveles y modalidades. “Al ser caso de fuerza mayor, no computamos inasistencia a los estudiantes que se trasladan en colectivos”, manifestó.